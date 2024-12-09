Українські стартапи потрапили до списку 250 швидкозростаючих у Європі

До рейтингу 250 швидкозростаючих стартапів Європи від Sifted увійшли кілька українських компаній — Choice та Liki24

Для складання рейтингу команда Sifted у партнерстві із Zoom використовувала власні дані та документи компаній для виявлення стартапів, що швидко зростають. Заявки приймалися з 1 лютого до 15 листопада.

Найбільша кількість компаній у списку (57) знаходиться у Лондоні. Париж зі значним відривом посів друге місце з 19 компаніями. У Стокгольмі – 16 компаній, у Берліні – 13, у Мілані – 11, йдеться у результатах рейтингу.

Панівною у рейтингу є технологічна вертикаль – B2B SaaS (75 компаній). Наступним за представленістю є фінтех (64), за яким слідують кліматичні технології (41), споживчі технології (38), технології охорони здоровʼя (21) та глибокі технології (11).

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Топ-10 швидкозростаючих стартапів на думку Sifted виглядає так:

Allica Bank – банк для МСБ (Велика Британія). kompasbank – банк для малого та середнього бізнесу (Данія). Artios Pharma – протиракові препарати (Велика Британія). Finn – сервіс із передплати автомобілів (Німеччина). Orbem – візуалізація на основі штучного інтелекту для сканування обʼєктів (Німеччина). Klimate – стратегії видалення вуглецю (Данія). Kovalee – творець додатків (Франція). Swan – банківські послуги (Франція). Jeff – цифровий банкінг (Латвія). Dalma – страхування домашніх тварин (Франція).

На 143-му місці опинився український стартап Choice. Він пропонує SaaS-рішення для ресторанів, зокрема QR-платежі, замовлення столиків, їжу на виніс і доставку, а також гостьовий CRM. Створений у 2020 році стартап залучив €3,8 млн від різних інвесторів.

Також у рейтинг потрапив стартап з України Liki24, зайнявши 227-ме місце. Компанія була заснована у 2017 році, вона отримала seed-раунд фінансування у розмірі €2 млн у січні 2024 року.

Нагадаємо, український стартап Healthy Mind презентував бета-версію інноваційної платформи на базі штучного інтелекту (ШІ), яка спрямована на підтримку та покращення ментального здоров’я. За останні півтора року компанія залучила $1 млн інвестицій.

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