Український ШІ-стартап Healthy Mind залучив $1 млн

Український стартап Healthy Mind презентував бета-версію інноваційної платформи на базі штучного інтелекту (ШІ), яка спрямована на підтримку та покращення ментального здоров’я

За останні півтора року компанія залучила $1 млн інвестицій, про що повідомила AIN.

У 2025 році стартап має намір отримати ще $1 млн фінансування. Ці кошти планують спрямувати на вдосконалення функціоналу платформи, розширення можливостей штучного інтелекту, а також підготовку до масштабування проєкту.

Зараз компанія зосереджена на розвитку в Україні, але активно працює над планами міжнародної експансії. Команда Healthy Mind складається з 17 спеціалістів, серед яких є експерти у науковій сфері.

Стартап Healthy Mind був створений у співпраці Андрія Коболєва, інвестиційної групи Roosh та Марини Квашніної з київської компанії EDENLAB. Ключовим співзасновником та ідеологом проєкту виступає Андрій Коболєв.

Платформа орієнтована на діагностику до 80% кластерів психічних розладів, описаних у посібнику DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), при цьому не потребує клінічної оцінки.

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«Healthy Mind забезпечує обстеження за 15–18 хвилин, та дає розуміння психічного благополуччя користувача за понад 75 показниками. Виявляючи ознаки депресії, тривожності, ПТСР та інших факторів, Healthy Mind допомагає ухвалювати своєчасні та науково обґрунтовані рішення щодо ментального здоров’я клієнта», — йдеться в релізі.

Платформа Healthy Mind розроблена з урахуванням соціальних та культурних особливостей користувачів, що робить її адаптивною до різних контекстів. Її ефективність підтверджено на вибірці з понад 1500 учасників, а також вона проходить додаткову кросвалідацію за участю професійних психологів.

Нагадаємо, що український ШІ-стартап отримав міжнародну премію. CheckEye став першим українським стартапом, який отримав цю міжнародну нагороду.

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