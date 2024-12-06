close-btn
PaySpaceMagazine

Український ШІ-стартап Healthy Mind залучив $1 млн

06.12.2024 15:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Український стартап Healthy Mind презентував бета-версію інноваційної платформи на базі штучного інтелекту (ШІ), яка спрямована на підтримку та покращення ментального здоров’я

Український ШІ-стартап Healthy Mind залучив $1 млн

Український ШІ-стартап Healthy Mind залучив $1 млн Фото: pixabay.com

За останні півтора року компанія залучила $1 млн інвестицій, про що повідомила AIN.

У 2025 році стартап має намір отримати ще $1 млн фінансування. Ці кошти планують спрямувати на вдосконалення функціоналу платформи, розширення можливостей штучного інтелекту, а також підготовку до масштабування проєкту.

Зараз компанія зосереджена на розвитку в Україні, але активно працює над планами міжнародної експансії. Команда Healthy Mind складається з 17 спеціалістів, серед яких є експерти у науковій сфері.

Стартап Healthy Mind був створений у співпраці Андрія Коболєва, інвестиційної групи Roosh та Марини Квашніної з київської компанії EDENLAB. Ключовим співзасновником та ідеологом проєкту виступає Андрій Коболєв.

Платформа орієнтована на діагностику до 80% кластерів психічних розладів, описаних у посібнику DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), при цьому не потребує клінічної оцінки.

Цікаве по темі: Інвесткомпанія Web3 Media Ventures купила український стартап Slise

«Healthy Mind забезпечує обстеження за 15–18 хвилин, та дає розуміння психічного благополуччя користувача за понад 75 показниками. Виявляючи ознаки депресії, тривожності, ПТСР та інших факторів, Healthy Mind допомагає ухвалювати своєчасні та науково обґрунтовані рішення щодо ментального здоров’я клієнта», — йдеться в релізі.

Платформа Healthy Mind розроблена з урахуванням соціальних та культурних особливостей користувачів, що робить її адаптивною до різних контекстів. Її ефективність підтверджено на вибірці з понад 1500 учасників, а також вона проходить додаткову кросвалідацію за участю професійних психологів.

Нагадаємо, що український ШІ-стартап отримав міжнародну премію. CheckEye став першим українським стартапом, який отримав цю міжнародну нагороду.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

10 українських стартапів увійшли до списку найкращих на EIT Jumpstarter 2024

Україна долучилась до Європейського альянсу стартапів націй

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників

Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Інвесткомпанія Web3 Media Ventures купила український стартап Slise 06.12.2024

Інвесткомпанія Web3 Media Ventures купила український стартап Slise
Український ШІ-стартап отримав міжнародну премію 04.12.2024

Український ШІ-стартап отримав міжнародну премію
Мінцифри шукає стартапи для участі у TechChill 2025 03.12.2024

Мінцифри шукає стартапи для участі у TechChill 2025
10 українських стартапів увійшли до списку найкращих на EIT Jumpstarter 2024 29.11.2024

10 українських стартапів увійшли до списку найкращих на EIT Jumpstarter 2024
Стартап Bleap залучив $2,3 млн для запуску банку на блокчейні 28.11.2024

Стартап Bleap залучив $2,3 млн для запуску банку на блокчейні
Україна долучилась до Європейського альянсу стартапів націй 28.11.2024

Україна долучилась до Європейського альянсу стартапів націй
Вибір редакції
Всі
Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank
ТОП статей 05.12.2024

Чорна п’ятниця 2024: що купували українці у Rozetka, Foxtrot, Алло та через monobank

 Конференція АУБ «Фінансовий сектор України 2024: підсумки, виклики, прогнози» — огляд панельних дискусій та інтерв’ю спікерів
ТОП статей 04.12.2024

Конференція АУБ «Фінансовий сектор України 2024: підсумки, виклики, прогнози» — огляд панельних дискусій та інтерв’ю спікерів
Останні новини
Сьогодні  15:40

Київстар підіймає ціни на 25%: які тарифи здорожчали

 Сьогодні  15:00

Український ШІ-стартап Healthy Mind залучив $1 млн

 Сьогодні  14:20

Зарплати чиновників в Україні зросли на 50% цього року: кому платять найбільше

 Сьогодні  13:40

Трамп розповів, хто стане «царем ШІ та криптовалют» у Білому домі

 Сьогодні  13:00

Інвесткомпанія Web3 Media Ventures купила український стартап Slise

 Сьогодні  12:20

Укрпошта анонсувала вихід лімітованого набору марок

 Сьогодні  11:40

Ціна Біткоїна різко впала нижче $100 000: що відбувається на крипторинку

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber