Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників

Цьогорічний Web Summit у Лісабоні зібрав тисячі учасників із понад 160 країн, ставши однією з найбільших подій у сфері технологій, бізнесу та інновацій. Захід об’єднав провідних світових лідерів, стартапи, інвесторів та медіа для обговорення ключових тенденцій, від штучного інтелекту та фінтеху до сталого розвитку

Україну на цьогорічному заході представила делегація з 24 стартапів, які продемонстрували інновації у таких сферах, як штучний інтелект, охорона здоров’я, освітні технології та страхування. Серед учасників — відомі українські компанії Beholder, Cardiomo, FlyAgData, Generect, Metaenga, Pricer24, Qudi Mask та інші. Усі вони презентували свої ідеї та продукти перед світовими лідерами технологій та інвесторами.

Особливу увагу привернув стартап Bliss Brain, який увійшов до топ-10 фіналістів конкурсу серед понад 2 000 учасників. Їхній інноваційний продукт було представлено на головній сцені Web Summit, що стало важливим визнанням потенціалу українських технологій на глобальному ринку.

Участь українських стартапів на події такого рівня вкотре підкреслює, що навіть у складні часи Україна залишається на передовій світових інновацій, активно інтегруючись у глобальну технологічну спільноту.

Web Summit 2024: думки учасників

Олександр Буратинський, CEO & Founder tTravel

WebSummit 2024 в Лісабоні — це крута можливість знайомитися з потенційними юзерами, інвесторами та партнерами. Ось, що я зрозумів за чотири дні івенту:

1. Аудиторію в офлайні набагато легше залучати, ніж онлайн. Якщо ви колись будували User Acquisition, особливо в B2C, особливо коли йдеться про мобільний застосунок, то знаєте, що переконати людину хоча б завантажити застосунок на смартфон — це ще той челендж.

Але на відміну від онлайн-простору, де доводиться боротися за увагу кожного користувача, на WebSummit люди самі проявляють ініціативу. Вони підходять, фотографують логотип, встановлюють застосунок і з цікавістю розпитують про продукт. Це пов’язано з тим, що аудиторія WebSummit — це «tech savvy» люди, які відкриті до нових технологій та ідей.

2. WebSummit — це море можливостей для пошуку однодумців для партнерств та колаборацій.

Йдеться про пошук навіть не інвесторів, а бізнесів, зацікавлених у співпраці й інтеграції. І зацікавлених у тому, аби розширити свій бізнес, використовуючи рішення стартапів, на цьому івенті багато. Саме тому вони активно знайомляться з новими проєктами та пропонують співпрацю.

3. Сайд-івенти — їхню важливість та користь важко переоцінити.

Перед поїздкою на WebSummit обов’язково варто скласти список релевантних подій, які допоможуть вам у досягненні мети: знайти інвесторів, потенційних партнерів тощо. Саме на неформальних зустрічах зароджуються дружні та long-term відносини з потенційними партнерами та інвесторами. Такі події дозволяють встановити особистий контакт, краще пізнати людей та обговорити можливості співпраці у невимушеній атмосфері, тому не упускайте цю можливість.

Головний висновок з WebSummit такий: плануйте свою участь заздалегідь, визначте мету вашої поїздки та зосередьтеся на сайд-івентах, де ваша присутність буде найбільш релевантною. WebSummit — це унікальний майданчик для нетворкінгу, але треба правильно використовувати його можливості.

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Я маю великий досвід участі у нетворкінг-заходах та конференціях в Україні, але цього разу було щось особливе. Нарешті вдалося вийти за межі власних кордонів — як географічних, так і особистих. Це була унікальна нагода поділитися tTravel зі світом і переконатися, що наш продукт справді потрібен користувачам. Черга біля нашого стенда сказала про це більше, ніж будь-які слова. Маємо 2 згадування у ЗМІ + інтервʼю американському медіа.

Дякуємо Українському фонду стартапів і Мінцифри за підтримку. Завдяки цій можливості ми запартнерилися з понад 10 брендами, відкрили нові інвестиційні перспективи, отримали цінний фідбек і познайомилися з нашою цільовою аудиторією. Це лише початок глобальної подорожі tTravel!

Анастасія Чайковська, tTravel

Наш застосунок отримав 100% позитивних відгуків від користувачів, і багато хто нетерпляче чекає на нові функції з нашого road map. Ми вже отримали першого річного підписника, що підтверджує життєздатність нашої моделі. Концепцію також вдалося підтвердити соціально — під час заходу стояла черга зацікавлених людей, які хотіли дізнатися більше та спробувати наш продукт.

Альона Гусєва, Founder & CEO GUSS & GOOSE agency

Цьогорічний WebSummit мав би стати розчаруванням для українців — присутності та уваги менше, російської опозиції більше. Але став стимулом для зростання і гордості — 24 наші стартапи були представлені у різноманітних блоках (попри те, що один із них, наприклад, не випустила з необхідними документами прикордонниця з аргументацією «ви несерйозні і схожі на OLX»), BlissBrain потрапив у десятку фіналістів, Мінцифра зі сцени представила новий проєкт, а чимало українських лідерів виступали на численних панелях, модерували виступи та робили якісні сайд-івенти на 1000+ людей.

Для мене позитивний момент доволі різношорстного саміту у тому, що у ньому дедалі більше зростає чисельність жінок-підприємиць, дедалі більше уваги збереженню навколишнього середовища, різноманітості й інклюзії. Зрештою усього того, що робить світ оновленим і прекрасним там, де немає покищо війни. І хороша фраза з численних сцен та виступів про AI: «його золотий час ще не настав, але це все ж таки буде інструмент у руках розумних людей, а не заміна». За цим спостерігати все ще цікаво, як і будувати довкола технологій майбутнього нетворк та довіру, про що здається цього разу говорили не менше, ніж про штучний інтелект. І я, як комунікаційниця, рада це чути.

Владислав Клименко, Co-Founder & CEO of Bliss Brain

Потрапляння до топ-10 стартапів Web Summit PITCH Competition серед 2 000+ учасників підтвердило, що наш продукт конкурентоспроможний на світовому ринку. Це додало впевненості у тому, що ми можемо змагатися з провідними гравцями індустрії.

Безпосередні зустрічі та обговорення з інвесторами, партнерами та іншими стартапами значно підвищують шанси на досягнення домовленостей. Особистий контакт допомагає не лише створити довіру, а й краще зрозуміти потреби обох сторін.

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Софія Шапошнікова, CEO та Co-Founder Hearify

Я написала 100+ учасників самміту через застосунок з пропозицією зустрітись, і тільки 5 лідів конвертувались у зустріч. А в день стенда 50+ зустрічей вдалось провести майже без зусиль із залучення людей. Отже, є інсайт про те, що стенд на конференціях — це дуже хороший інструмент лідогенерації.

Щодо напрямку та стратегії, то одна з цілей на вебсамміт полягала у валідації наших ідей щодо пілоту в Б2Б. Вдалося підтвердити гіпотези щодо інтересу бізнесів у нашому продукті у напрямках корпоративного навчання, рекрутингу, маркетингу, інсайти щодо продажу API тощо. Більше того, вдалося зустріти спеціалістів з доменною експертизою у даних напрямках, які в подальшому допоможуть нам покращити продукт під певну нішу.

Ігор Стольницький, СЕО Cartum

Великі країни, такі як Італія та Іспанія більш консервативні та закриті для українських компаній. Балканські та східноєвропейські країни більш відкриті та знаходяться на схожому з Україною етапом розвитку бізнес-середовища. Тому бачимо у цих країнах більший потенціал для нашого продукту на даному етапі.

Аліна Голубєва, кофаундерка та СЕО Karpatia Benefits

Перше — ми були вражені тим, наскільки активно різні регіони світу підтримують стартапи. Пропозиції та можливості для розвитку, які нам показали — це просто космос. І це відкриває набагато ширші горизонти, ніж ми планували спочатку.

Друге — ми зрозуміли, що дивились на наш продукт занадто вузько. Тепер будемо суттєво переглядати road map, щоб відповідати глобальним викликам і можливостям.

І третє, можливо найважливіше — ми побачили, що локальна експертиза є нашою суперсилою. Те, що ми досконало розуміємо український ринок — це величезна перевага. І тепер знаємо, що для кожного нового ринку нам потрібно так само глибоко занурюватися в його особливості.

Ці інсайти вже змінюють наше бачення розвитку проєкту і роблять його ще амбітнішим.

Ми їхали на Web Summit ретельно підготованими та з чіткою метою, а повертаємось з результатами, які їх перевищили наші очікування вдвічі!

Ми змогли встановити теплі контакти з 75+ клієнтами, у тому числі декількома великими компаніями з 1000+ людей. Ми подивимось, якою буде конверсія, але отриманий фідбек є настільки позитивним, що ми очікуємо достатньо високий %. Але найголовніше — ми отримали три потужних інсайти, які кардинально вплинуть на розвиток Karpatia Benefits та змусили нас подивитися на свій продукт під іншим кутом.

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Анастасія Пустильник, директорка з операційної діяльності та соціального впливу Anima

Саміт, безсумнівно, може здатися занадто насиченим для тих, хто вперше його відвідує. Але як тільки ви зрозумієте, як все працює, — ви будете вражені тим, наскільки ефективно ви можете планувати свій час і отримати максимальну користь від цього досвіду.

Порівняно з попередніми роками, український стенд був відносно невеликим і скромним. Проте, він незмінно приваблював жваву спільноту знайомих облич та цікавих нових людей. Однією з визначних особливостей цього року стало запровадження функції зустрічей у застосунку, що значно полегшило планування часу та спілкування з широким колом людей, багатьох з яких було б важко знайти в інший спосіб. Виступ нашого заступника міністра на головній сцені був надзвичайним, і було приємно почути про український бізнес, який використовується і цінується у всьому світі, та має українське коріння.

Не менш натхненно було бачити дедалі більшу кількість стартапів у секторах healthtech та психічного здоров’я, багато з яких мають коріння в нейронауках. Це свідчить про динамічне зростання категорії, що, безсумнівно, є позитивною тенденцією, зокрема для нас в Anima як нейронаукового стартапу також.

Павло Тарабрін, СЕО Medvoice

Участь у WebSummit надала нам цінні інсайти для розвитку Medvoice. Ми провели понад 10 стратегічних зустрічей, більшість з яких — з потенційними медичними B2B партнерами та представниками локальних ринків, та визначили нові канали дистрибуції через медичні компанії. Отримали важливий фідбек щодо інтеграції AI в медичну освіту, що допоможе покращити нашу продуктову стратегію.

Цінними були зустрічі з локальними партнерами з різних європейських країн — їхні інсайти щодо специфіки ринків та можливостей для масштабування допоможуть нам прискорити міжнародну експансію та розвиток B2B напрямку.

Також обговорили потенційні інвестиції до $200K від ангельських інвесторів. Ці партнерства та інвестиції допоможуть нам масштабувати нашу освітню платформу на нові ринки, впровадити нові продукти та технології.

Артем Бугара, CEO NewsCatcher

WebSummit став для NewsCatcher унікальною можливістю для масштабування. Завдяки нашій участі ми отримали заявки від понад 90 клієнтів із 12+ країн, серед яких Бразилія, Німеччина, Україна, США та Велика Британія. Ми бачимо величезний інтерес до нашого рішення і продовжуємо розширювати свою присутність на міжнародному ринку.

Марія Платонова, СМО NewsCatcher

WebSummit став підтвердженням високого рівня інтересу до нашого продукту з боку представників різних країн. Ми отримали можливість глибше зрозуміти ключові юзкейси, які є актуальними для міжнародного ринку, і адаптувати нашу стратегію під потреби клієнтів. Одним із найважливіших інсайтів стало виявлення нового формату партнерства, який може значно розширити наші канали продажів та прискорити зростання бізнесу.

Вікторія Кравченко, СЕО Verba

Зрозуміли, що будемо все ж таки залучати інвестиції у майбутньому для того, щоб масштабуватись. Мали змогу поспілкуватися з неймовірними людьми, які підказали нам, як краще рухатися далі!

Володимир Страшко, CEO Edmaps

Ми брали участь у Startup Showcase та наш ролик демонструвався у рамках проєкту 40 words. Завдяки цьому, ми отримали значну увагу серед потенційних партнерів і учасників. Завдяки WebSummit ми знайшли 11 потенційних партнерів з різних ринків (Франція, Бразилія, Португалія, Катар, Саудівська Аравія та Польща) та навіть континентів, з кожним із яких призначені наступні зустрічі та кроки протягом найближчого часу.

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Євген Жарніков, СЕО The Great Catalog

Для greatcatalog.net та stagerpro.ai — це не профільна виставка для продажів, але ми знайшли 3 дуже зацікавлених клієнта що хочуть купити чи запартнеритись із нами. 34 нових контактів, що можуть допомогти із зростом і розвитком. Провели переговори з виробниками меблів у Португалії, маємо 8 робочих дзвінків на наступному тижні.

Костянтин Клягін, засновник двох компаній: Redwerk, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення, та QAwerk, що займається тестуванням програмних продуктів

Web Summit — це подія, яку важко пропустити, особливо якщо живеш у Лісабоні. Уперше я відвідав WS у 2016 році, коли конференцію перенесли з Дубліна до Португалії. Вибір очевидний: хто захоче бути в Дубліні у листопаді, коли холодно і дощить, якщо можна пити вино на сонячних терасах у Лісабоні?

Але, якщо бути чесним, Web Summit — це більше про атмосферу та нетворкінг, ніж про бізнес-угоди. За шість разів на івенті мені жодного разу не вдалося знайти реальних клієнтів, хоча декілька разів навіть брав стенди.

І тут цікавий контраст: із Collision, північноамериканської версії Web Summit, я завжди повертаюся з реальними бізнес-контактами. Можливо, це специфіка американського ринку або формат взаємодії. WS у Лісабоні приваблює багато українських аутсорсерів, але сама конференція орієнтована на стартапи, які шукають інвестиції. У підсумку — вражаюча кількість бейджів з українськими іменами, але не завжди ефективність для B2B.

Цього року я провів лише один день безпосередньо на конференції, решту часу — на сайд-івентах. Вони, чесно кажучи, більш динамічні та корисні.

Висновок? Web Summit — це не про «quick wins». Це більше про довготривалі зв’язки, можливість знайти однодумців та відчути себе частиною глобальної спільноти. Для мене WS — це вже традиція, яка навчила не завищувати очікувань. І хоча користі для бізнесу від нього поки не було, саме тут я знайшов друзів, знайомство з якими почалося з випадкової зустрічі на вулиці Лісабона. І, зрештою, хіба не заради цього ми відвідуємо такі івенти?

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