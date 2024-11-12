Що підготувала українська делегація на Web Summit Lisbon 2024

Вже четвертий рік поспіль технологічний сектор країни буде представлений на Web Summit 2024 у Лісабоні, який триває з 11 по 14 листопада

Попри повномасштабне вторгнення росії технологічний сектор України демонструє надзвичайну стійкість та єдність. Маючи понад 300 000 висококваліфікованих спеціалістів та близько 5000 гравців, галузь є однією з ключових в економіці країни, йдеться в пресрелізі наданому PaySpace Magazine.

«Команда Мінцифри сформулювала нову місію — побудувати найзручнішу цифрову державу у світі для громадян і технологічного бізнесу. Україна — це не лише держава із сервісами в кілька кліків, а й держава, в якій інновації та ІТ-бізнес — значна частина економіки. Це наш шлях до вищого рівня ВВП та розвитку інновацій. Завдання Уряду створювати всі умови для розвитку технологій, залучати інвестиції, налагоджувати міжнародні партнерства та будувати бренд технологічної країни у світі», — каже Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Українську делегацію на Web Summit у Лісабоні представлять 24 стартапи з різних сфер, від cleantech та енергетики до AI та healthcare.

«Українська стартап-екосистема, що налічує понад 2600 стартапів, стрімко зростає та впевнено заявляє про себе на міжнародній арені. 72% IT-компаній створюють продукти, які використовуються по всьому світу, підкреслюючи нашу глобальну конкурентоспроможність. Саме тому, разом із партнерами ми активно працюємо над тим, аби розширювати можливості для українських стартапів представляти свої інновації на провідних технологічних виставках. Це дає потужний імпульс для залучення інвестицій, стратегічних партнерств та виходу на міжнародні ринки», — зазначає Наталія Кушерська, в. о. директора Фонду розвитку інновацій.

Читайте також: Український стартап-єдиноріг Grammarly став резидентом Дія.City

До української делегації увійшли:

Beholder — ШІ-стартап, що вміє будувати точні тривимірні геологічні моделі, які вказують на найбільш перспективні місця для видобутку корисних копалин;

Bliss Brain — ШІ-застосунок, що створює персоналізовані медитації на основі потреб та уподобань користувача;

Cardiomo — революційна ШІ-технологія для моніторингу стану здоров’я, яка дає змогу дистанційно контролювати та прогнозувати критичні зміни у серцевій діяльності в режимі реального часу;

Cartum — all-in-one платформа для запуску та управління інтернет-магазинами різного масштабу;

EDMAPS — платформа, яка робить процес навчання дітей таким самим цікавим і захопливим, як комп’ютерна гра;

FlyAgData — система, яка збирає інженерні та агрономічні дані онлайн та перетворює їх на цінну аналітику для фермерів;

Generect — розробка, що збирає та валідує дані про потенційних клієнтів із соціальних мереж та виходить з ними на зв’язок через сервіси для e-mail-розсилок;

JustSpeak AI — персональний ШІ-репетитор, який навчає англійської просто зі смартфона;

Karpatia — страховий брокер, що допомагає компаніям запустити страхування та керувати ним;

Metaenga — тренінгова VR-платформа для підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу;

тренінгова VR-платформа для підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу; NewsCatcher — сервіс, що надає оброблені новини з 90 000+ глобальних і гіперлокальних джерел;

Pricer24 — аналітична платформа, яка надає торговцям, постачальникам і дистриб’юторам своєчасну та ефективну ринкову аналітику;

Qudi Mask — маска, яка дає змогу створювати персоналізований ШІ-аватар у реальному житті;

SplineCloud — відкрита вебплатформа для обміну та менеджменту знань для інженерів та науковців;

Streamline — ШІ-платформа для виробників, ритейлу і дистриб’юторів, яка вміє планувати ланцюги постачання;

Swapp — маркетплейс для продажу вживаного одягу;

The Great Catalog — сервіс, що містить велику бібліотеку моделей, — від предметів меблів до елементів ландшафтного дизайну та екстер’єру;

tTravel — застосунок, що дає змогу купувати унікальні туристичні маршрути від активних мандрівників, зберігати свої спогади з подорожей, відстежувати досягнення та монетизувати свій досвід;

VanOnGo — рішення, що діджиталізує процеси роздрібної доставки;

Verba — застосунок для генерації субтитрів з гнучким налаштуванням стилів;

Hearify — вебплатформа для створення навчальних персоналізованих матеріалів — квізів, флешкарток чи роадмапів;

Medvoice — онлайн-платформа, що надає медичним працівникам доступні, персоналізовані та акредитовані навчальні можливості;

MISTO — продукт, який орієнтований на задоволення потреб мешканців і міських адміністрацій, та спеціалізується на громадській безпеці, міській мобільності й цифрових міських послугах;

Mariya.ai — персоналізована ШІ-платформа терапії, яка надає конфіденційну підтримку психічного здоров’я 24/7, адаптовану до потреб користувача.

Цікаве по темі: 12 стартапів представили Україну на TechCrunch Disrupt 2024

У 2023 році український технологічний сектор посів 46 місце у ТОП-100 країн згідно з Global Startup Ecosystem Index від Startupblink. Для того, аби забезпечити подальше його зростання, велика увага приділяється полегшенню доступу фаундерів до фінансування та ресурсів.

«Ми залишаємося відданими підтримці українських стартапів, що роблять величезний внесок у економічне зростання країни попри воєнні виклики. Через стратегічне партнерство з ключовими учасниками екосистеми, ми відкриваємо значні можливості для розвитку українських інновацій та їх масштабування в успішні компанії», — каже Антон Ващук, Директор програми інновацій, освіти та підприємництва в Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Для українського технологічного сектору Web Summit залишається однією з головних міжнародних подій. Це один з найпотужніших майданчиків, що відкриває стартапам доступ до партнерств та інвестицій.

«В наш час як ніколи раніше важливо заявляти про Україну на міжнародній арені. Ми маємо показувати наші досягнення, розробки, консолідувати зусилля та підтримувати контакт зі світом. Лише так можливо вибудувати стабільну, міцну співпрацю та економічну незалежність. Я пишаюся можливостю вже вчетверте організовувати участь української делегації на Web Summit. Світ має знати Україну, світ має знати найкращих!», — прокоментувала Олена Бакало, співорганізаторка української делегації.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Засновник «Мівіни» запустив фонд для стартапів у сфері ШІ

Американська компанія придбала український ШІ-стартап elai.io

Український стартап залучив $250 000 для розширення на ринку ЄС