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Засновник «Мівіни» запустив фонд для стартапів у сфері ШІ

28.10.2024 18:00
Ольга Деркач
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За підтримки в’єтнамського мільярдера Фама Нята Вионга, відомого в Україні як засновник бренду «Мівіна», та компанії Vingroup офіційно запущено інвестиційний фонд VinVentures

Засновник «Мівіни» запустив фонд для стартапів у сфері ШІ

Засновник «Мівіни» запустив фонд для стартапів у сфері ШІ Фото: facebook.com/Pham Nhat Vuong, pngwing.com

Фонд орієнтований на фінансування стартапів у сферах штучного інтелекту, виробництва напівпровідників та хмарних технологій, але готовий розглядати проєкти і з інших індустрій.

Загальний обсяг фонду складає $150 мільйонів, з яких $100 млн складає портфель Vingroup, а $50 млн планується інвестувати протягом наступних 3-5 років.

Інвестиційний фонд VinVentures спрямований на підтримку стартапів на ранніх стадіях розвитку, зокрема на етапах Seed (початковий) та Series A (етап розширення). Пріоритетною для фонду є підтримка підприємств із засновниками в’єтнамського походження, які працюють у сферах штучного інтелекту, напівпровідників, хмарних технологій та інших інноваційних галузях. Водночас фонд залишається відкритим для інвестицій у стартапи з інших індустрій, якщо вони демонструють високий потенціал для зростання.

VinVentures також планує розширити свою присутність на ринках таких країн, як Сінгапур, Індонезія та Філіппіни, через їх подібні ринкові умови до В’єтнаму.

Для залучення фінансування від VinVentures стартап повинен відповідати кільком важливим критеріям: швидке зростання, комерційний потенціал продукту, можливість масштабування технології та наявність досвідченої команди. Фонд стає акціонером компаній, у які інвестує, з метою отримання прибутку від вкладених коштів.

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VinVentures не лише забезпечує фінансування стартапів, але й інтегрує їх в екосистему Vingroup, надаючи можливість тестувати свої рішення на базі компаній групи, які можуть стати першими клієнтами для цих проєктів. Окрім цього, фонд надає стратегічну підтримку, консультує та допомагає стартапам встановлювати партнерські відносини з великими гравцями на ринку, виступаючи своєрідним “трампліном” для їхнього розвитку.

Ці інвестиції в технологічні стартапи є частиною стратегії Vingroup, яка прагне стати лідером у сфері технологій у В’єтнамі. Раніше Vingroup здійснював інвестиції через інші фонди, такі як Vingroup Ventures і VinTech City, підтримуючи багато успішних проєктів, зокрема VinBigData, VinAI, VinBrain і VinCSS, що зараз займають провідні позиції у своїх галузях.

Нагадаємо, що американська компанія придбала український ШІ-стартап elai.io. Компанія Panopto, світовий лідер у галузі створення та управління відео на основі штучного інтелекту, оголосила про придбання українського стартапу Elai.io.

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За матеріалами: LIGA.net.

Рубрики: СтартапиГрошіІнвестиціїСвітНовиниШтучний інтелект
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