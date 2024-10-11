ШІ-стартап з українським корінням залучив $3 млн інвестицій

Литовський стартап RedTrack, заснований українським підприємцем Владиславом Жовтенко, закрив раунд фінансування серії А на суму $3,2 млн

RedTrack — це платформа медіааналітики та автоматизації на основі штучного інтелекту (ШІ). Новий раунд інвестицій був проведений компанією LeadVentures за участі InstaVC, IronWolfCapital та інвестора Балажа Гандери, повідомляє EU-Startups.

Залучені $3,2 млн витратять на посилення команди розробників RedTrack, прискорення розробки ШІ-продуктів та отримання вигоди від наявних досягнень на ринку США. Компанія зосередилась на вдосконаленні платформи та побудові мультитач-моделі атрибуції.

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«RedTrack дозволяє компаніям розуміти кожну взаємодію. Цей раунд фінансування сприятиме нашим зусиллям, спрямованим на надання цілісного бачення для цифрових маркетологів у компаніях з різних індустрій», — розповів гендиректор RedTrack Владислав Жовтенко.

Технологія RedTrack використовується для відстеження 60 000 рекламних акаунтів, які генерують понад $2 млрд доходу для більш ніж 800 компаній, включаючи магазини електронної комерції та маркетингові агентства.

Подальший розвиток системи дозволить RedTrack залишиться незамінним інструментом для медіабаєрів у всьому світі, особливо в галузі електронної комерції та прямого зв’язку зі споживачами.

Нагадаємо, попри повномасштабну війну, українська екосистема стартапів демонструє стійкість та високі темпи зростання, але є й низка суттєвих проблем, що заважають розвитку.

У світовому рейтингу за 2024 рік українська екосистема стартапів зайняла 46 місце, тобі як ще у 2022-му займала 50-ту сходинку. Водночас українська екосистема стартапів увійшла в трійку за найвищими темпами зростання у Центральній та Східній Європі (ЦСЄ) та стала четвертою за вартістю в регіоні.

Раніше ми писали, що стартап Osavul, який є резидентом Дія.City та учасником defense tech-кластера Brave1 з треку кібербезпеки, залучив $3 млн від німецького венчурного фонду 42CAP, а також від українських u.ventures та SMRK.

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За матеріалами Fintech Insider