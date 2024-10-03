Українська екосистема стартапів стала четвертою за вартістю в ЦСЄ — огляд

Попри повномасштабну війну, українська екосистема стартапів демонструє стійкість та високі темпи зростання, але є й низка суттєвих проблем, що заважають розвитку
У світовому рейтингу за 2024 рік українська екосистема стартапів зайняла 46 місце, тобі як ще у 2022-му займала 50-ту сходинку, свідчить звіт u.ventures.
Водночас українська екосистема стартапів увійшла в трійку за найвищими темпами зростання у Центральній та Східній Європі (ЦСЄ) та стала четвертою за вартістю в регіоні
Україна посідає друге місце в ЦСЄ за показниками ІТ-аутсорсингу та сьоме у світі за конкурентоспроможністю в ІТ-сфері. Тут працюють більше як 346 000 ІТ-фахівців. Однак утримання працівників і недостатнє фінансування досі лишаються головними перешкодами на шляху повноцінної капіталізації сектору.
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Зараз понад 2 600 стартапів розвивають сферу інноваційних технологій в Україні. З 2020 року їхня кількість виросла втричі. З 2013 по 2023 рік внесок ІТ у ВВП зріс у 5,7 раза. При цьому у 2023 році об’єм експорту ІТ-послуг сягнув позначки в $6,7 млрд, що склало 41% від загального об’єму експорту послуг у національній економіці.
Попри складнощі українська технологічна галузь швидко адаптується до нових умов. Зокрема Україна стала провідним світовим хабом для розробки рішень у сфері DefTech.
Інвестиції в українські стартапи забезпечують краще співвідношення ціни та якості, ніж в американські, однак оцінки українських стартапів в середньому в шість разів нижчі. Вони генерують у п’ять разів більше доходу на кожен вкладений долар порівняно з американськими стартапами.
Серед головних проблем, що заважають українським стартапам активніше розвиватись, експерти виділили:
- прогалини в правовому захисті інвесторів і прав інтелектуальної власності;
- нестача фінансування для стартапів;
- низький рівень інвестицій у дослідження та розробки (R&D);
- нестача кваліфікованих і досвідчених бізнес-ангелів, що обмежує доступ до «розумних» інвестицій на ранніх етапах;
- нестача інвестицій на етапах масштабування стартапів;
- місцеві акселератори мають труднощі з пошуком сталих бізнес-моделей.
Зазначається, що для досягнення найвищого рівня, Україна повинна мати понад 1000 досвідчених і професійних стартапів, які будуть генерувати дохід понад $100 млн.
Раніше ми писали, що стартап Osavul, який є резидентом Дія.City та учасником defense tech-кластера Brave1 з треку кібербезпеки, залучив $3 млн від німецького венчурного фонду 42CAP, а також від українських u.ventures та SMRK.
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За матеріалами ain.ua