PaySpaceMagazine

Скільки податків сплатили українці у листопаді 2025

29.11.2025 14:30
Ольга Деркач

За оперативними даними, у листопаді 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 225,9 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів

Фото: unsplash.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

За підсумками листопада надходження платежів від Державної податкової служби становили 124,8 млрд грн, в тому числі:

  • 52,9 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 30,9 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 21,2 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 39,2 млрд, відшкодовано – 18 млрд грн);
  • 11,1 млрд грн – акцизний податок;
  • 4,3 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі 61,9 млрд гривень.

Читайте також: В Україні розглядають обов’язковий ПДВ для окремих ФОПів

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у листопаді цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 34,3 млрд гривень.

У цілому, за оперативними даними, за підсумками листопада 2025 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 303 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 47,1 млрд грн (станом на 27 листопада) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

«Дякуємо платникам податків за внесок у підтримку Збройних Сил та фінансової стабільності країни», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що триває кампанія «Податки захищають». Дізнайтеся більше про податки і власний внесок у захист країни.

