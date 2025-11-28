Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

У ритмі Black Friday — додаємо ще 10 днів до дедлайну PSM Awards 2025. Якщо ви не встигли подати заявку раніше — зараз саме час, щоб не втратити можливість заявити про себе на українському фінтех-ринку та поборотися за місце серед найкращих

Оскільки PSM Awards 2025 — ювілейна, ми хочемо, щоб жоден потужний проєкт та важливий для галузі інфлюенсер не залишився поза увагою, тому відкриваємо додаткове вікно можливостей — ще 10 днів, щоб подати свій проєкт і долучитися до Премії, яка вже десять років відзначає лідерів галузі.

Цього року PSM Awards охоплює ключові напрями фінансових технологій: цифровий банкінг, онлайн-платежі, кредитні сервіси, інноваційні рішення для бізнесу, кібербезпеку та нові підходи до роботи з клієнтами. Участь дозволяє підкреслити експертність компанії, посилити бренд і представити власні досягнення широкій аудиторії.

Продовження дедлайну — це ще один шанс обрати найбільш релевантну номінацію та подати заявку. Реєстрація займає кілька хвилин, а участь повністю безкоштовною. Ми висвітлити якомога більше рішень, які рухають індустрію вперед.

Не пропустіть свій Black Friday шанс — ми фактично даруємо «знижку часу» для всіх, хто не встиг подати заявку раніше. Але це справді останні 10 днів. Після завершення дедлайн більше продовжувати не будемо.

Етапи проведення PaySpace Magazine Awards 2025

Подання заявок — до 09.12.2025

Відкрите інтернет-голосування — з 11.12.2025 по 5.02.2026

Підведення підсумків і оголошення переможців — лютий 2026 року

Номінації PSM Awards 2025

FinTech Х: Легенди індустрії

Найкраще рішення для прийому платежів офлайн

Найкраще Fintech-рішення для благодійності

Найкращий банк для ФОП

Найкраща програма лояльності

Найкращий маркетплейс

Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів

Експерт року у FinTech

Найкращий кредитний продукт для бізнесу

Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб

Найкращий FinTech стартап

Найкращий TechFin-проєкт

Найкращий банк-еквайр

Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів

Найкращий процесинг

Найкращий сервіс для онлайн-платежів

Найкращий сервіс для мікрокредитування

Найкращий цифровий банк

Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках

Найкраще SaaS-рішення у Fintech

Найкращий КСВ-проєкт

Найкращий інфраструктурний провайдер

Найкращий проєкт з кібербезпеки у Fintech

Найкраща колаборація у FinTech

Щоб прийняти участь, бажаючі мають подати заявку.

Для цього потрібно:

перейти на сайт Премії

перейти у розділ «Номінації»

натиснути кнопку «Взяти участь»;

зареєструватися/увійти в особистий кабінет, заповнити всі поля, додати лого компанії або картинку продукту;

відправити заявку.

Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте пропозиції по співпраці? Звертайтеся на пошту [email protected]

Нагадаємо, що на минулорічній Премії PSM Awards 2024 було визначено 72 переможця у 24 номінаціях. Як відбувалося нагородження можна переглянути за посиланням.

