close-btn
PaySpaceMagazine

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

28.11.2025 16:30
Микола Деркач
ТОП статей

У ритмі Black Friday — додаємо ще 10 днів до дедлайну PSM Awards 2025. Якщо ви не встигли подати заявку раніше — зараз саме час, щоб не втратити можливість заявити про себе на українському фінтех-ринку та поборотися за місце серед найкращих

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

Оскільки PSM Awards 2025 — ювілейна, ми хочемо, щоб жоден потужний проєкт та важливий для галузі інфлюенсер не залишився поза увагою, тому відкриваємо додаткове вікно можливостей — ще 10 днів, щоб подати свій проєкт і долучитися до Премії, яка вже десять років відзначає лідерів галузі.

Цього року PSM Awards охоплює ключові напрями фінансових технологій: цифровий банкінг, онлайн-платежі, кредитні сервіси, інноваційні рішення для бізнесу, кібербезпеку та нові підходи до роботи з клієнтами. Участь дозволяє підкреслити експертність компанії, посилити бренд і представити власні досягнення широкій аудиторії.

Продовження дедлайну — це ще один шанс обрати найбільш релевантну номінацію та подати заявку. Реєстрація займає кілька хвилин, а участь повністю безкоштовною. Ми висвітлити якомога більше рішень, які рухають індустрію вперед.

Не пропустіть свій Black Friday шанс — ми фактично даруємо «знижку часу» для всіх, хто не встиг подати заявку раніше. Але це справді останні 10 днів. Після завершення дедлайн більше продовжувати не будемо.

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

Етапи проведення PaySpace Magazine Awards 2025

  • Подання заявок — до 09.12.2025
  • Відкрите інтернет-голосування — з 11.12.2025 по 5.02.2026
  • Підведення підсумків і оголошення переможців — лютий 2026 року

Номінації PSM Awards 2025

  • FinTech Х: Легенди індустрії
  • Найкраще рішення для прийому платежів офлайн
  • Найкраще Fintech-рішення для благодійності
  • Найкращий банк для ФОП
  • Найкраща програма лояльності
  • Найкращий маркетплейс
  • Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів
  • Експерт року у FinTech
  • Найкращий кредитний продукт для бізнесу
  • Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб
  • Найкращий FinTech стартап
  • Найкращий TechFin-проєкт
  • Найкращий банк-еквайр
  • Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів
  • Найкращий процесинг
  • Найкращий сервіс для онлайн-платежів
  • Найкращий сервіс для мікрокредитування
  • Найкращий цифровий банк
  • Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках
  • Найкраще SaaS-рішення у Fintech
  • Найкращий КСВ-проєкт
  • Найкращий інфраструктурний провайдер
  • Найкращий проєкт з кібербезпеки у Fintech
  • Найкраща колаборація у FinTech

Щоб прийняти участь, бажаючі мають подати заявку.

Для цього потрібно:

  • перейти на сайт Премії;
  • перейти у розділ «Номінації»;
  • натиснути кнопку «Взяти участь»;
  • зареєструватися/увійти в особистий кабінет, заповнити всі поля, додати лого компанії або картинку продукту;
  • відправити заявку.

Хочете бачити себе в списку партнерів PSM Awards або маєте пропозиції по співпраці? Звертайтеся на пошту [email protected]

Нагадаємо, що на минулорічній Премії PSM Awards 2024 було визначено 72 переможця у 24 номінаціях. Як відбувалося нагородження можна переглянути за посиланням.

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів

НБУ планує оновити правила безготівкових переказів в Україні

Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодії
google news
Новини по темі
У Європі змінять норми директиви про платіжні послуги PSD2 28.11.2025

У Європі змінять норми директиви про платіжні послуги PSD2
Як сервіс Moneyveo допоміг мені під час подорожі 28.11.2025

Як сервіс Moneyveo допоміг мені під час подорожі
Klarna запускає власний стейблкоїн — KlarnaUSD 26.11.2025

Klarna запускає власний стейблкоїн — KlarnaUSD
Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати 26.11.2025

Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати
Revolut досяг оцінки у $75 млрд 24.11.2025

Revolut досяг оцінки у $75 млрд
Ester Holdings: чому чесність і прозорість стали головними цінностями компанії 24.11.2025

Ester Holdings: чому чесність і прозорість стали головними цінностями компанії
Вибір редакції
Всі
Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:00

2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році

 Сьогодні  18:00

XRP сформував «хрест смерті»: можливе різке падіння

 Сьогодні  17:00

У Європі змінять норми директиви про платіжні послуги PSD2

 Сьогодні  16:30

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Сьогодні  16:00

В Україні побільшало операцій, що підпадають під фінмоніторинг — Опендатабот

 Сьогодні  15:00

Застосунок Резерв+ оновлять: що зміниться

 Сьогодні  14:00

Уряд шукає управителя для активів виробника «Моршинської» та «Миргородської»

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.