UPC представляє Account Name Inquiry (ANI): інноваційний сервіс для бізнесу та банків

29.12.2025 10:30
Микола Деркач
Новини компанії

Компанія UPC оголошує про запуск нового сервісу — Account Name Inquiry (ANI).

Це рішення орієнтоване на банки та торгові підприємства, які прагнуть забезпечити високий рівень безпеки, знизити рівень шахрайства та покращити ефективність обробки платіжних транзакцій

Що таке Account Name Inquiry (ANI)?

Account Name Inquiry (ANI) — це інноваційний сервіс перевірки відповідності імені платника, введеного на стороні мерчанта, з ім’ям, що зберігається у банку-емітенті.

Важливо, що така перевірка відбувається до відправки транзакції на авторизацію. Це дозволяє значно знизити ризики фроду, підвищити рівень довіри до платіжного процесу та покращити загальну ефективність обробки платежів.

Переваги ANI для бізнесу

Використання ANI відкриває нові можливості для бізнесу:

  • Зниження рівня шахрайства у Card-Not-Present (CNP) операціях.
  • Підвищення точності платіжних даних та зміцнення довіри між усіма учасниками процесу.
  • Зростання кількості успішних авторизацій, що напряму впливає на конверсію платежів.

Чому ANI є актуальним сьогодні?

Ринок електронних платежів швидко трансформується. Схеми шахрайства стають дедалі складнішими, а бізнеси, особливо у високоризикових сегментах, потребують сучасних засобів захисту.

За оцінками UPC, до 15% транзакцій можуть бути успішно авторизовані завдяки ANI, що означає суттєве зростання прибутковості для компаній.

Де ANI приносить найбільшу цінність

Сервіс ANI є надзвичайно ефективним у таких сферах:

  • Сервіси доставки їжі та таксі — перевірка особи платника до виконання замовлення.
  • Мікрофінансові організації — додаткова верифікація перед видачею коштів.
  • Онлайн-маркетплейси та e-commerce — зменшення випадків шахрайських покупок.

Технічна інтеграція ANI

Інтеграція ANI є простою та зручною:

  1. Мерчант формує ANI-запит, що включає ім’я платника, PAN або токен, а також додаткові опціональні дані.
  2. Сервіс звертається до банку-емітента або відповідного реєстру для перевірки.
  3. У відповідь надається результат: підтверджено / не підтверджено / часткова відповідність, із рекомендацією щодо подальших дій (прийняти, перевірити вручну, тощо).

«Ми в UPC продовжуємо впроваджувати інновації, які допомагають бізнесу зростати, знижувати ризики та відповідати сучасним викликам фінансової галузі.  Account Name Inquiry — це ваш наступний крок до прозорих, надійних та успішних фінансових операцій», — Олександр Спірін, Директор департаменту електронної комерції UPC.

