close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні розглядають обов’язковий ПДВ для окремих ФОПів

29.11.2025 13:00
Микола Деркач

В Україні розглядають можливість уведення податку на додану вартість для самозайнятих підприємців із річним доходом понад 1 млн гривень

В Україні розглядають обов’язковий ПДВ для окремих ФОПів

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Про це Українським Новинам повідомило джерело, наближене до перемовин із Міжнародним валютним фондом.

Кабінет Міністрів готує пакет податкових змін, який передбачає:

  • запровадження ПДВ для ФОПів, що перевищують поріг у 1 млн гривень на рік;
  • скасування пільг для посилок з-за кордону;
  • оподаткування доходів від цифрових платформ, зокрема Bolt, Uklon, Glovo та Booking.com.

Читайте також: Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

Нині імпортні посилки вартістю до €150 не обкладаються митом. Якщо зміни ухвалять, ця норма може бути переглянута.

Ці заходи є однією з попередніх умов для отримання Україною нової програми співпраці з МВФ. 26 листопада фонд оголосив про досягнення угоди на рівні персоналу щодо чотирирічної програми орієнтовним обсягом $8,1 млрд. Рішення Ради директорів очікується після того, як уряд реалізує необхідні фіскальні кроки.

Загалом ІТ-ФОПи серед «довгожителів»: майже 4 роки складає середня тривалість існування ФОП тих, хто працював у сфері компʼютерного програмування та закрився цього року. Найстаріший бізнес з-поміж тих, хто закрився цьогоріч, пропрацював 34 роки.

Раніше ми писали, що у третьому кварталі 2025 року зареєстровано 77,4 тис. нових ФОП, що на 22% більше, ніж у другому кварталі, та на 38% більше, ніж рік тому. Це найвищий квартальний показник реєстрацій щонайменше за останні два роки.

Припинень ФОП залишилося майже стільки ж, скільки в минулому кварталі – близько 52,2 тис. (на 0,4% менше, ніж у другому кварталі). Таким чином, на кожні 100 реєстрацій припало лише 67 припинень, що забезпечило значний чистий приріст підприємців.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки ФОПів відкрили в Україні у 2025 — Опендатабот

Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати

Скільки українці витратили за допомогою безконтактних платежів — НБУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
google news
Новини по темі
Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати 26.11.2025

Податкова звітність для ФОП: що потрібно знати
Скільки транспортного податку сплатили українці у 2025 24.11.2025

Скільки транспортного податку сплатили українці у 2025
Скільки українці сплатили військового збору в 2025 21.11.2025

Скільки українці сплатили військового збору в 2025
Податкова запускає цифровий сервіс ТAX Control 19.11.2025

Податкова запускає цифровий сервіс ТAX Control
Скільки українці сплатили «податку на Google» у 2025 14.11.2025

Скільки українці сплатили «податку на Google» у 2025
Скільки ПДФО приносить грошей до держбюджету України 14.11.2025

Скільки ПДФО приносить грошей до держбюджету України
Вибір редакції
Всі
Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  14:30

Скільки податків сплатили українці у листопаді 2025

 Сьогодні  13:00

В Україні розглядають обов’язковий ПДВ для окремих ФОПів

 Сьогодні  11:30

Дві криптовалюти, що можуть досягти капіталізації $200 млрд у 2026

 Сьогодні  10:00

Керівники фінустанов очікують погіршення стану ринку — опитування НБУ

 28.11.2025  20:00

2 криптовалюти, які можуть досягти $200 млрд капіталізації у 2026 році

 28.11.2025  18:00

XRP сформував «хрест смерті»: можливе різке падіння

 28.11.2025  17:00

У Європі змінять норми директиви про платіжні послуги PSD2

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.