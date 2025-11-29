В Україні розглядають обов’язковий ПДВ для окремих ФОПів

В Україні розглядають можливість уведення податку на додану вартість для самозайнятих підприємців із річним доходом понад 1 млн гривень

Про це Українським Новинам повідомило джерело, наближене до перемовин із Міжнародним валютним фондом.

Кабінет Міністрів готує пакет податкових змін, який передбачає:

запровадження ПДВ для ФОПів, що перевищують поріг у 1 млн гривень на рік;

скасування пільг для посилок з-за кордону;

оподаткування доходів від цифрових платформ, зокрема Bolt, Uklon, Glovo та Booking.com.

Нині імпортні посилки вартістю до €150 не обкладаються митом. Якщо зміни ухвалять, ця норма може бути переглянута.

Ці заходи є однією з попередніх умов для отримання Україною нової програми співпраці з МВФ. 26 листопада фонд оголосив про досягнення угоди на рівні персоналу щодо чотирирічної програми орієнтовним обсягом $8,1 млрд. Рішення Ради директорів очікується після того, як уряд реалізує необхідні фіскальні кроки.

Загалом ІТ-ФОПи серед «довгожителів»: майже 4 роки складає середня тривалість існування ФОП тих, хто працював у сфері компʼютерного програмування та закрився цього року. Найстаріший бізнес з-поміж тих, хто закрився цьогоріч, пропрацював 34 роки.

Раніше ми писали, що у третьому кварталі 2025 року зареєстровано 77,4 тис. нових ФОП, що на 22% більше, ніж у другому кварталі, та на 38% більше, ніж рік тому. Це найвищий квартальний показник реєстрацій щонайменше за останні два роки.

Припинень ФОП залишилося майже стільки ж, скільки в минулому кварталі – близько 52,2 тис. (на 0,4% менше, ніж у другому кварталі). Таким чином, на кожні 100 реєстрацій припало лише 67 припинень, що забезпечило значний чистий приріст підприємців.

