Якщо Біткоїн не втримає цю позицію, настане крах всього ринку — аналітик Bloomberg

28.02.2026 10:00
Микола Деркач

Не зумівши повернутися вище $70 000 під час відновлення, що розпочалося 24 лютого, Біткоїн 27 лютого вранці різко перейшов до падіння, просівши приблизно на 3,3% лише за чотири години

Якщо Біткоїн не втримає цю позицію, настане крах всього ринку — аналітик Bloomberg

Фото: pexels.com

Стрімкий обвал з $68 000 до $65 770 на момент написання матеріалу знову привернув увагу до наступної критичної зони підтримки — $64 000.

Зокрема, рівень $64 000 є важливою зоною для Біткоїна, і прорив нижче може не лише відправити провідний цифровий актив світу до нових мінімумів 2026 року, а й спровокувати масштабний «ефект зараження» на фондовому ринку США, згідно з аналізом провідного аналітика Bloomberg Майка Макглоуна.

Чи може Біткоїн обвалити ринок уже сьогодні

Примітно, що криптовалюта вже пробила найближчу зону підтримки, яка стримувала падіння на межі четверга та п’ятниці, опустившись нижче $66 492, і на момент написання стрімко наближалася до проміжного рівня безпеки $65 489.

Аналіз Макглоуна виглядає ще більш показовим з огляду на відсутність прямої причини останнього спаду BTC, окрім потенційного «ефекту зараження» з боку фондового ринку.

26 лютого стало особливо «кривавою» сесією для деяких найбільших компаній США. Наприклад, Nvidia (NASDAQ: NVDA) втратила близько $260 млрд капіталізації протягом дня.

Водночас, хоча прямих каталізаторів обвалу на крипторинку не спостерігається, ймовірно, що Біткоїн 27 лютого відреагував на новий сплеск геополітичної нестабільності.

Чому ціна Біткоїна падає

У ніч із четверга на п’ятницю з’являлися суперечливі повідомлення щодо перебігу переговорів між США та Іраном. Уже вранці надійшли новини, що США дозволили співробітникам свого посольства залишити Єрусалим, Китай закликав своїх громадян покинути Ісламську Республіку, а Ізраїль викликав резервістів підрозділів протиповітряної оборони.

З огляду на військове нарощування сил у регіоні та зростання напруженості, остання хвиля новин знову посилила очікування, що до березня може спалахнути регіональний конфлікт непередбачуваного масштабу.

Можливо, найсильнішим підтвердженням версії про те, що саме напруженість довкола Ірану спричинила різке падіння Біткоїна, є ситуація на товарних ринках.

Попри відносно пласку динаміку на денних графіках, на погодинних таймфреймах видно, що золото та срібло — традиційні захисні активи — почали стрімко зростати ще зранку в п’ятницю.

Приблизно за 30 хвилин срібло подорожчало майже на 1%, а золото додало близько $20 та на момент написання знову торгується вище $5 200.

За матеріалами finbold.com.

