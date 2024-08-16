Які українські стартапи отримали гранти на DeepTech Scale-Up & Acceleration

Оголошено українських переможців програми DeepTech Scale-Up & Acceleration, які отримали значні гранти на свій розвиток

Нещодавно завершився перший потік фінансування програми DeepTech Scale-Up & Acceleration проєкту Seeds of Bravery. В його межах 21 український стартап отримає гранти розміром до 50 000 євро кожен на реалізацію своїх проєктів.

Всі стартапи-переможці, що отримати фінансову підтримку, прагнуть масштабувати прототипи та розширити ринкове охоплення. Серед них:

Beholder Haiqu Go-to-market strategy and mass manufacturing equirements for CareTech to launch sales in the EU S.Lab Cardio.AI Spendbase Mantis Analytics BigDataPeople 2 V-Art Bluedot FortuneGuard HYDRATICO GIOS Djooky LEZO LeadForceTalent PLATMA UABoard v.1 Humess Smart Grain Storage Solution Pocket IP

Попереду другий потік фінансування програми DeepTech Scale-Up & Acceleration проєкту Seeds of Bravery, де переможці можуть отримати гранти до 50 000 євро. Охочі стартапи можуть подати заявку на участь до 25 вересня за посиланням.

Нагадаємо, оголошено перші результати грантової програми від Seeds of Bravery, в рамках якої десятки українських стартапів отримали фінансування. 59 технологічних компаній з України — від ШІ до healthtech-стартапів — залучили кошти на масштабування інновацій, загалом 2 млн євро.

Також ми писали, що підприємцям пропонують створити інновації на базі штучного інтелекту (ШІ) для відновлення України, взявши участь в події AI for Ukraine Recovery Hackathon.

Протягом 48 годин понад 150 учасників (ШІ-стартапи, розробники, студенти та всі, хто цікавиться нейромережею) працюватимуть над розробками та представлять свій проєкт перед представниками українського уряду, бізнесу й волонтерського руху.

Крім того, Visa, світовий лідер у сфері цифрових платежів, у партнерстві з Plug and Play, найбільшою у світі інноваційною платформою, оголошує про початок прийому заявок на участь у другій хвилі програми Visa Inclusive Fintech Accelerator.

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За матеріалами Seeds of Bravery