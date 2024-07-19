Український стартап 3D UTU створив перший в Україні будинок на 3D-принтері

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

Будинок надрукували для родини загиблого героя з Ірпеня.

«російські вбивці знищили будинок родини Ярослава Березова під час окупації міста в 2022 році. А сам Герой загинув у боях за Бахмут того ж року», — пише Федоров.

Нове житло для сім’ї захисника побудували за допомогою 3D-принтера від українського стартапу 3D UTU. Будинок площею 130 м² звели всього за 58 мотогодин, а це приблизно 2 доби роботи принтера.

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«Дружина й діти безкоштовно отримали ключі від помешкання», — додав міністр.

Таке будівництво не лише швидке та економічне, але й дозволяє зводити енергоефективні та більш екологічні будинки. Ця технологія стає ще більш актуальною для України, яка прагне до стійкого розвитку після війни.

«Дякую українським підприємцям, технологам та інженерам, що докладають зусилля для відбудови країни вже зараз», — написав Федоров.

Нагадаємо, що вчені вперше створили тканини мозку за допомогою 3D-принтеру. Дослідники за допомогою 3D-друку створили функціональну тканину мозку, яка за прикладом людської має можливість розвиватись та формувати зв’язки. Спочатку вчені виготовили на 3D-принері каркас з гелю, на якому висівали живі клітини. Це відрізняється від типової технології 3D-друку, коли живі клітини осаджують разом з біочорнилом.

Раніше ми писали, що Google готує платформу для 3D-відеодзвінків. Компанія Google представить свою платформу для 3D-відеодзвінків Starline уже у 2025 році. Вона розроблялася у співпраці з HP. Використовуючи досягнення в галузі штучного інтелекту, 3D-візуалізації та інших технологій, Starline працює як «чарівне вікно». Ви можете розмовляти, жестикулювати і дивитися в очі іншій людині так само, як якщо б ви були в одній кімнаті.

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