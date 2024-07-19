TON запустить кросчейн-міст для переказу біткоїнів

TON Foundation оголосив про запуск послуги кросчейн-мосту, яка дозволить користувачам переказувати свої біткоїни на блокчейн TON
У TON Foundation додали, що нова послуга моста забезпечить безпеку цифрових активів і дозволить користувачам брати участь у діяльності децентралізованих фінансів (DeFi).
Новий кросчейн-міст отримав назву TON Teleport BTC. Послуга дозволить користувачам взаємодіяти з децентралізованими біржами (DeX), додатками DeFi і кредитними платформами у відкритій мережі Telegram (TON). У компанії заявляють, що процес буде децентралізованим і прозорим.
Want to unlock new potential for your Bitcoin ₿ on #TON? 👀
🔈 Introducing TON Teleport BTC, aiming to enhance Bitcoin utility on TON!
Dive into this thread to learn more 🧵⬇️ pic.twitter.com/M9gmUElvaJ
— TON 💎 (@ton_blockchain) July 17, 2024
Анатолій Макосов, технічний директор TON, заявив, що нова інфраструктура забезпечить безмежну технологію в екосистемі. Він додав, що валідатори блокчейну TON будуть створювати резервні копії всіх транзакцій і вони виконуватимуться на основі смарт-контрактів.
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«Тепер ви можете перевести біткоїн в TON і назад за допомогою TON Teleport. Ця децентралізована і безпечна технологія працює без посередників і обмежень», — заявив Макосов.
Макосов високо оцінив майбутню інфраструктуру і заявив, що зберігання і використання BTC в мережі TON буде значно дешевше і зручніше, ніж в мережі Bitcoin.
Цього року TON набув популярності завдяки іграм для заробітку в мережі Telegram. Вважається, що цей сплеск також вплинув на зростання вартості власного токена TON.
Нагадаємо, що Binance завершила інтеграцію Tether (USDT) в мережі TON. Тепер користувачі можуть вводити та виводити USDT в мережі Toncoin через Binance, підвищуючи ліквідність і мінімізуючи комісію за транзакції.
Також ми писали, що у Telegram зʼявився сервіс для знайомств на блокчейні TON. TON Dating обіцяє користувачам унікальний досвід знайомств у закритій спільноті, забезпечує безпечне спілкування та дозволяє монетизувати час, проведений у застосунку.
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За матеріалами: Cryptorank.