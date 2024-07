TON запустить кросчейн-міст для переказу біткоїнів

TON Foundation оголосив про запуск послуги кросчейн-мосту, яка дозволить користувачам переказувати свої біткоїни на блокчейн TON

У TON Foundation додали, що нова послуга моста забезпечить безпеку цифрових активів і дозволить користувачам брати участь у діяльності децентралізованих фінансів (DeFi).

Новий кросчейн-міст отримав назву TON Teleport BTC. Послуга дозволить користувачам взаємодіяти з децентралізованими біржами (DeX), додатками DeFi і кредитними платформами у відкритій мережі Telegram (TON). У компанії заявляють, що процес буде децентралізованим і прозорим.

Want to unlock new potential for your Bitcoin ₿ on #TON? 👀

🔈 Introducing TON Teleport BTC, aiming to enhance Bitcoin utility on TON!

Dive into this thread to learn more 🧵⬇️ pic.twitter.com/M9gmUElvaJ

— TON 💎 (@ton_blockchain) July 17, 2024