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TON запустить кросчейн-міст для переказу біткоїнів

19.07.2024 17:00
Ольга Деркач
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TON Foundation оголосив про запуск послуги кросчейн-мосту, яка дозволить користувачам переказувати свої біткоїни на блокчейн TON

TON запустить кросчейн-міст для переказу біткоїнів

TON запустить кросчейн-міст для переказу біткоїнів Фото: freepik.com

У TON Foundation додали, що нова послуга моста забезпечить безпеку цифрових активів і дозволить користувачам брати участь у діяльності децентралізованих фінансів (DeFi).

Новий кросчейн-міст отримав назву TON Teleport BTC. Послуга дозволить користувачам взаємодіяти з децентралізованими біржами (DeX), додатками DeFi і кредитними платформами у відкритій мережі Telegram (TON). У компанії заявляють, що процес буде децентралізованим і прозорим.

Анатолій Макосов, технічний директор TON, заявив, що нова інфраструктура забезпечить безмежну технологію в екосистемі. Він додав, що валідатори блокчейну TON будуть створювати резервні копії всіх транзакцій і вони виконуватимуться на основі смарт-контрактів.

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«Тепер ви можете перевести біткоїн в TON і назад за допомогою TON Teleport. Ця децентралізована і безпечна технологія працює без посередників і обмежень», — заявив Макосов.

Макосов високо оцінив майбутню інфраструктуру і заявив, що зберігання і використання BTC в мережі TON буде значно дешевше і зручніше, ніж в мережі Bitcoin.

Цього року TON набув популярності завдяки іграм для заробітку в мережі Telegram. Вважається, що цей сплеск також вплинув на зростання вартості власного токена TON.

Нагадаємо, що Binance завершила інтеграцію Tether (USDT) в мережі TON. Тепер користувачі можуть вводити та виводити USDT в мережі Toncoin через Binance, підвищуючи ліквідність і мінімізуючи комісію за транзакції.

Також ми писали, що у Telegram зʼявився сервіс для знайомств на блокчейні TON. TON Dating обіцяє користувачам унікальний досвід знайомств у закритій спільноті, забезпечує безпечне спілкування та дозволяє монетизувати час, проведений у застосунку.

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За матеріалами: Cryptorank.

Рубрики: BitcoinBlockchainКриптовалютиСвітНовиниТехнології
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