Біткоїн перевершує Visa і Mastercard за цим ключовим показником

Провідна криптовалюта зафіксувала величезні обсяги транзакцій, які конкурують з Visa та Mastercard

Біткоїн випередив Visa та Mastercard за щоденним обсягом транзакцій, згідно з останніми даними, наданими Glassnode. Обсяг нефільтрованих ончейн-транзакцій криптовалюти-лідера становить $46,4 млрд. Для порівняння, відфільтрований обсяг економічних переказів становить $6,5 млрд.

Нещодавній сплеск обсягу транзакцій стався після приголомшливого відновлення криптовалюти. Ринкові настрої змінилися від страху до жадібності всього за кілька днів.

З поточною ринковою капіталізацією в $1,3 трлн, провідна криптовалюта також коштує більше, ніж Visa та Mastercard. Два світових гіганти ринку кредитних карток оцінюються в $556 млрд і $418 млрд відповідно.

Під час “бичачих” трендів у мережі Біткоїн, природно, фіксується більша кількість транзакцій, яка також різко зросла через запуск протоколу Runes у квітні. Станом на 16 липня в мережі Біткоїн було зафіксовано 529 056 транзакцій. А в травні Біткоїн відсвяткував мільярдну транзакцію в мережі.

Чи можуть стейблкоїни конкурувати з Visa?

У квітні такі стейблкоїни, як Tether (USDT), Circle (USDC), а також Dai (DAI) сукупно згенерували більші обсяги, ніж середньомісячний обсяг Visa протягом попереднього року. Однак варто зазначити, що переважна більшість транзакцій зі стейблкоїнами насправді не надходить від реальних користувачів.

У травні Bloomberg повідомив, що приголомшливі 90% транзакцій зі стейблкоїнами були неорганічними. USD від Tether залишається домінуючим стейблкоїном з ринковою капіталізацією $113 млрд. Тим часом ринок стейблкоїнів стає все більш переповненим великими гравцями, такими як Ripple.

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За матеріалами U.Today