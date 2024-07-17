Фінтех-компанія Stripe дозволила купувати криптовалюту в ЄС

Американський постачальник фінансових послуг Stripe розширив свою підтримку криптовалюти на Європу на тлі «прогресивного» регулювання

Таке рішення означає, що користувачі на території Європейського Союзу тепер можуть купувати Bitcoin, Ethereum, Solana та інші цифрові активи за допомогою кредитної або дебетової картки, прив’язаної до Stripe.

Цей важливий крок Stripe має на меті інтегрувати більш плавні криптовалютні транзакції в повсякденну торгівлю, узгоджуючи висхідну тенденцію впровадження цифрової валюти в усьому світі.

Це оновлення додає «віджет», який можна встановити на вебсайтах онлайн-продавців. Інструмент допомагає купувати цифрову валюту та допомагає в суперечках щодо транзакцій, зборах і позовах для KYC.

Читайте також: Mt. Gox перевела 44 527 BTC на внутрішній гаманець: Біткоїн відреагував падінням

Джон Іган, голова відділу криптовалют Stripe, підкреслив ширші наслідки цього розширення. За його словами, це дозволяє цифровим валютним компаніям зробити купівлю криптовалюти для європейських споживачів більш доступною.

«Тепер торговці, які покладаються на onramp Stripe для таких речей, як оптимізація конверсій, підтвердження особи та запобігання шахрайству, можуть охопити більш глобальну аудиторію. Це дозволяє їм зосередитися на розвитку свого бізнесу та допомозі клієнтам», — додав Іган.

Нагадаємо, MicroStrategy представила ID-платформу на базі Біткоїна. Децентралізована платформа MicroStrategy Orange, побудована на Біткоїні, дозволить організаціям переосмислити керування цифровою ідентифікацією.

Також раніше ми писали, що німецька компанія з управління активами DWS заснувала підприємство, щоб створити першу регульовану країною криптовалюту. Це стало значним кроком для європейського фінансового сектора, враховуючи, що DWS управляє активами на 941 мільярд євро.

Криптовалюта регулюватиметься Федеральним органом фінансового нагляду Німеччини (BaFin). Оскільки DWS, схоже, стане першою компанією, яка отримала німецьку ліцензію на електронні гроші для стейблкоїна.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 криптовалюти, у яких є потенціал обійти Біткоїн

Прокинувся давній біткоїн-кит: як зріс його прибуток за 10 років

Біткоїн-майнери капітулюють: що це означає

За матеріалами Bitcoinist