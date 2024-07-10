Біткоїн-майнери капітулюють: що це означає

За словами Кі Янг Джу з CryptoQuant, капітуляція майнерів, як правило, вказує на умови досягнення дна

Кі Янг Джу, засновник і генеральний директор криптовалютної аналітичної компанії CryptoQuant, заявив, що капітуляція майнерів Біткоїна ще не закінчилася. Він вказав на історичні дані, які показують, що такі фази капітуляції зазвичай закінчуються, коли середньодобовий обсяг видобутку становить 40% від середньорічного. Однак наразі цей показник складає 72%.

Термін “капітуляція майнерів” означає період, коли майнери криптовалют намагаються звести кінці з кінцями через зниження прибутковості. Майнери змушені ліквідувати свої запаси біткоїнів через падіння цін і комісійних.

За даними Blockchain.com, хешрейт нещодавно знизився до 552 EH/s після досягнення піка в 657 EH/s. Це свідчить про те, що багато майнерів зараз перебувають у процесі вимкнення свого обладнання. Минулого тижня CryptoQuant відзначив, що значне падіння хешрейту історично має тенденцію бути сигналом про досягнення дна.

“Нудний” ринок

Джу вважає, що цінова динаміка буде нудною протягом наступних кількох місяців, але він закликав учасників ринку залишатися бичачими в довгостроковій перспективі, уникаючи надмірних ризиків. Згідно з даними, наданими CryptoQuant, Біткоїн наразі переходить з рук в руки на рівні $58 710 після піку в $59 322, досягнутого раніше цієї середи.

Попри те, що зараз аналітики приділяють багато уваги виплатам Mt. Gox та розпродажам німецького уряду, скрутне становище майнерів також є одним з ключових “ведмежих” чинників. Детальніше про це читайте у матеріалі “3 ознаки стійких ведмежих настроїв на ринку криптовалют”.

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За матеріалами U.Today