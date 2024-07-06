3 ознаки стійких ведмежих настроїв на ринку криптовалют

Оскільки Біткоїн та інші криптовалюти стрімко падають, ось ключові моменти формування ведмежих настроїв, на які слід звернути увагу

Цього року ціни на криптовалюти пішли вгору після величезного припливу інституційних інвесторів в ETF. Хоча це посилило бичачий цикл, певні події виявили ознаки повзучих ведмежих настроїв на ринку. Наразі цифрові активи стикаються з різкими корекціями після спроби відскоку.

Нещодавня корекція ринку спричинила значні розпродажі, що призвели до ліквідації, оскільки трейдери перерозподіляли свої активи. Для незначних і стійких ведмежих настроїв є ознаки, на які слід звернути увагу.

Масові перекази на біржі

Бичачий цикл супроводжується високими цінами, оскільки більшість користувачів купують активи з обмеженим тиском з боку продавців. Однак, коли з’являються ознаки продажу, серед трейдерів формуються ведмежі настрої.

Великі перекази активів на централізовані біржі сприймаються як потенційні продажі, тоді як переміщення активів з бірж демонструє ознаки довгострокового утримання. Цього року великі обсяги BTC були виведені з бірж під час цінових максимумів. У квітні у резервах криптобірж залишилося лише 2 млн BTC.

Часта корекція цін

Криптоактиви є волатильними, тому очікуються певні коливання цін. Однак, коли ціни на провідні активи падають протягом тривалих періодів, на ринку можуть сформуватися ведмежі настрої. Це також може статися при стійких низхідних коливаннях, коли активи опускаються набагато нижче досягнутих максимумів.

Так відбулося після бичачого сезону 2021 року, коли ціна Біткоїна впала нижче $25 000 з понад $62 000. Але варто зазначити, що поточні настрої здебільшого розглядаються як короткострокові, оскільки бики очікують на зростання цін на основі історичних траєкторій.

Резерви майнерів

Якщо подивитися на резерви майнерів, то можна дізнатися про поточні ринкові умови, щоб зрозуміти, чи є на ринку ведмежі настрої. Якщо майнери Біткоїна продають резерви, це часто означає, що ринок знаходиться на спаді. Це пов’язано з тим, що під час корекції цін майнери BTC, як правило, продають активи, щоб покрити збитки від зниження ринкової активності. З іншого боку, майнери триматимуться за активи, де є позитивний імпульс.

Раніше ми писали про те, яке обладнання для майнінгу стає нерентабельним через падіння Біткоїна.

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За матеріалами coingape.com