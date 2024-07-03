12 країн, де немає податків на криптовалюти

Інвестиції в країни зі сприятливою для криптовалют податковою політикою можуть призвести до значних фінансових заощаджень, забезпечити регуляторні переваги та сприяти безперешкодному здійсненню криптовалютних транзакцій

Інвестуючи в країни зі сприятливою податковою політикою, люди можуть максимізувати прибуток, що заохочує більше інвестицій в крипторинок. Цей приплив капіталу підтримує нові блокчейн-проєкти та технології, сприяючи створенню динамічної екосистеми, яка може призвести до технологічного прогресу та більш широкого впровадження криптовалют у всьому світі.

Країни без криптоподатків у 2024 році

Сальвадор

Перша країна, яка прийняла Біткоїн як законний платіжний засіб, пропонує приголомшливі пейзажі та зростаючу економіку. Відсутність податку на приріст капіталу на криптовалюту, відсутність податку на прибуток для іноземних інвесторів та спрощений режим проживання для крипто-підприємців. Пропонує варіанти проживання для криптопідприємців. Однак, серед проблем — високий рівень злочинності та вразливість до стихійних лих.

Пуерто-Рико

Територія США, що пропонує унікальну податкову ситуацію для американських інвесторів. Відсутність податку на приріст капіталу на цифрові активи, придбані в якості резидента, але федеральні закони США застосовуються до активів, придбаних до переїзду.

Швейцарія

Відома як «криптовалютна долина», Швейцарія може похвалитися сприятливим податковим середовищем для індивідуальних інвесторів. Прибуток від криптоінвестицій звільняється від податку на приріст капіталу для індивідуальних інвесторів, хоча за певних умов можуть застосовуватися податки на багатство і прибутковий податок.

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Грузія

Пропонує сприятливе податкове середовище як для фізичних, так і для юридичних осіб. Фізичні особи звільнені від податку на прибуток від криптовалют, а корпорації сплачують низький податок у розмірі 15%.

Мальта

Мальта, яку називають «островом блокчейну», забезпечує сприятливу нормативно-правову базу для криптоінвесторів. Відсутній довгостроковий податок на приріст капіталу на криптовалюту, з потенційним податком на прибуток на основі статусу резидента та діяльності.

Британські Віргінські острови

Провідний офшорний фінансовий центр, відомий своїм гнучким регуляторним режимом для криптовалютних і блокчейн-підприємств. Британські Віргінські острови дотримуються нейтральної податкової політики, без податку на приріст капіталу, корпоративного податку, податку на прибуток або податку на репатріацію для криптовалютних транзакцій.

Кайманові острови

Кайманові острови визнані світовим фінансовим центром, особливо привабливим для фінтех та криптовалютного бізнесу завдяки стабільному політичному середовищу, податковому нейтралітету та передовим постачальникам послуг. Кайманові острови не стягують податок на прибуток, приріст капіталу, корпоративний податок або інші податки на випуск, зберігання або передачу цифрових активів.

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Об’єднані Арабські Емірати

Об’єднані Арабські Емірати швидко стають провідним напрямком для блокчейн- та фінтех-компаній, чому сприяють прогресивне законодавство та прагнення стати блокчейн-хабом. Як правило, Об’єднані Арабські Емірати пропонують безподаткове середовище для бізнесу та фізичних осіб щодо доходів та приросту капіталу, хоча конкретна політика може відрізнятися в різних еміратах.

Гонконг

Гонконг є великим фінансовим центром з бурхливим розвитком крипто-сцени, пропонуючи сприятливе регуляторне та податкове середовище для криптоінвестицій. Відсутність податку на приріст капіталу на криптоінвестиції робить Гонконг привабливим центром для криптотрейдерів та бізнесу.

Малайзія

Малайзія стає все більш дружньою до криптовалют завдяки нормативно-правовим актам, які підтримують використання криптовалют і технології блокчейн. Відсутність податку на приріст капіталу на операції з криптовалютою заохочує криптовалютні інвестиції та торговельну діяльність.

Сінгапур

Сінгапур — світовий фінансовий центр з проактивним підходом до регулювання криптовалют і блокчейну, що сприяє процвітанню фінтех-екосистеми. Відсутність податку на приріст капіталу на криптовалютні інвестиції та сприятлива нормативно-правова база для фінтех- та блокчейн-бізнесу.

Словенія

Словенія відома своєю позитивною позицією щодо криптовалют, пропонуючи сприятливе середовище для криптовалютного бізнесу та інвестицій. Сприятлива податкова політика для криптовалют, включаючи податкові пільги для криптоінвесторів та бізнесу.

Кожна країна пропонує унікальне поєднання переваг, які відповідають різним пріоритетам.

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За матеріалами: Mudrex.