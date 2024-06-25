Альткоїни, які найчастіше шукають у Google: чи варто купувати

Обговорім деякі з найпопулярніших альткоїнів в Google і те, чи варто їх купувати

Пошукові запити в Google є хорошим способом визначити популярність альткоїна серед інвесторів. Саме тому обговорім деякі з найпопулярніших альткоїнів в Google і те, чи варто їх купувати.

Ethereum (ETH)

Після Біткоїна, Ethereum є другою за популярністю блокчейн-мережею і номером один серед альткоїнів завдяки своїм можливостям. На момент написання матеріалу ціна Ефіріуму перебувала в низхідному тренді, торгуючись на рівні $3 307 з ринковою капіталізацією $404 млрд і обсягом торгів у $17,6 млрд. Попри затяжне падіння, Ethereum варто купувати, особливо після схвалення Ethereum ETF.

Solana (SOL)

Solana — 4-й за популярністю альткоїн, після Ethereum, BNB та стейблкоїну Tether. Вона стала найпопулярнішою мережею для виведення мемкоїнів на ринок. Однак популярність мем-монет не відображається на ціновій поведінці нативного токена Solana, SOL.

Ціна SOL коливається вже досить тривалий час і наразі становить $127,43 при ринковій капіталізації та обсязі торгів у $58,8 млрд та $2,4 млрд відповідно. Думки аналітиків щодо купівлі SOL розділилися, але цей альткоїн вже досягав позначки $260,06, що свідчить про високий потенціал зростання.

XRP (XRP)

XRP популярний в пошуку через судові суперечки мережі Ripple з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), які негативно впливають на цей токен. В умовах падіння ринку ціна XRP страждає ще більше. Зараз вона знизилася до $0,4794, що становить 87% від історичного максимуму в $3,84, який був досягнутий шість з половиною років тому.

Таким чином, XRP роками слідує за низхідним трендом, що не може не турбувати його власників. Оскільки суперечка між Ripple і SEC все ще триває, а ціна так довго не відновлюється, багато аналітиків не включають XRP до списку найкращих альткоїнів для купівлі.

Toncoin (TON)

Toncoin набув популярності завдяки постійній співпраці з Telegram, відомою соціальною мережею. Це один з небагатьох альткоїнів, який цього року отримав значний приріст. Зростання ціни Toncoin склало 213% з початку року, попри його нещодавнє падіння слідом за ринком. Наразі він оцінюється в $7,37 з ринковою капіталізацією в $18,1 млрд і обсягом торгів у $401 млн.

Pepe (PEPE)

Популярність PEPE зросла, коли минулого року ціна досягла максимуму в $0,00000378. До попереднього ажіотажу додалися його чудові показники в травні (монета зросла втричі, досягнувши позначки в $0,00001718), що призвело до все більшого і більшого зростання.

Проте, ціна PEPE потім впала на 37% і зараз становить $0,00001087, з ринковою капіталізацією $4,5 млрд і обсягом торгів $739 млн. Загалом, PEPE зріс на 19 000%, що робить його одним з найкращих альткоїнів для купівлі.

Раніше ми писали про альткоїни, на які варто звернути увагу в липні.

Ви могли пропустити:

За матеріалами coingape.com