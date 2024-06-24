Альткоїни, на які варто звернути увагу в липні

У липні 2024 року світ криптовалют продовжить розвиватися, з’являться нові цікаві альткоїни. Ось чотири перспективні альткоїни, які можуть здійняти хвилю цього місяця

Bitgert (BRISE)

Bitgert виділяється своїм інноваційним підходом до масштабованості та інтероперабельності. Побудований на власному блокчейні, Bitgert має на меті сприяти швидшим транзакціям з нижчими комісіями порівняно з багатьма існуючими криптовалютами. Акцент на безпеці та децентралізації приваблює інвесторів, які шукають надійні альтернативи основним гравцям, таким як Bitcoin та Ethereum. Завдяки зростаючій спільноті та стратегічним партнерствам, Bitgert позиціонує себе як сильного гравця цього липня.

Biaoqing (BIAO)

Biaoqing, що перекладається як «самовираження» з мандаринської мови, є унікальною криптовалютою, орієнтованою на соціальні мережі. Вона інтегрує технологію блокчейн з соціальними мережами, дозволяючи користувачам монетизувати створення контенту та взаємодію. Завдяки амбітній дорожній карті, яка включає розширення платформи для підтримки децентралізованих додатків (dApps) і NFT, Biaoqing прагне революціонізувати володіння цифровим контентом і взаємодію з ним. Її раннє прийняття впливовими особами та творцями контенту обіцяє хороший потенціал для зростання в липні.

Цікаве по темі: Альткоїни: що це, якими бувають і навіщо потрібні

Hawk Tuah (HAWKTUAH)

Hawk Tuah вирізняється своєю увагою до конфіденційності та анонімності. Працюючи на блокчейні, орієнтованому на конфіденційність, Hawk Tuah пропонує безпечні транзакції та конфіденційну фінансову взаємодію. Цей альткоїн орієнтований на користувачів, які стурбовані порушенням конфіденційності та безпекою даних, що робить його нішевою, але потенційно прибутковою інвестицією в криптовалютному ландшафті. Оскільки регуляторний контроль за дотриманням конфіденційності в усьому світі посилюється, ціннісна пропозиція Hawk Tuah може отримати значний поштовх у липні.

Toncoin (TON)

Toncoin виходить на ринок з сильним акцентом на стійкість і екологічну відповідальність. Позиціонуючись як екологічна альтернатива традиційним криптовалютам з доказом виконання роботи, Toncoin використовує механізм консенсусу щодо доказу частки для зменшення споживання енергії. З огляду на зростаючу обізнаність інвесторів та установ щодо впливу на навколишнє середовище, екологічний підхід Toncoin може привернути значну увагу та інвестиції впродовж липня.

Ці криптовалюти відкривають різноманітні можливості для інвесторів, які прагнуть скористатися новими тенденціями у сфері цифрових активів. Як завжди, перед тим, як розглядати будь-які інвестиції у нестабільний світ криптовалют, необхідно провести ретельне дослідження та належну перевірку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Головна причина, чому великий сезон альткоїнів не настане

Акаунт на біржі Coinbase згодом замінить банківські картки — Браян Армстронг

4 маловідомі мемкоїни з високим потенціалом прибутку

За матеріалами: Coin Market Cap.