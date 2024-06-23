4 маловідомі мемкоїни з високим потенціалом прибутку

Обговорімо чотири маловідомі високоприбуткові мемкоїни, які ви могли пропустити

Криптовалюти на основі мемів мають низьку ціну, але становлять значну частину всього крипторинку. У сукупності мемкоїни мають ринкову капіталізацію $47,5 млрд, а обсяг торгів становить $3,7 млрд. Dogecoin, Shiba Inu, PEPE та деякі інші, є найбільш популярними та прибутковими.

Однак з погіршенням ситуації на ринку тенденції змінилися. Ось чому менш популярні мемкоїни виявилися високоприбутковими за цей період часу. Обговорімо чотири маловідомі високоприбуткові мемкоїни, які ви могли пропустити.

Ben The Dog (BENDOG)

BENDOG — це найновіша монета-мем на собачу тематику, яка за короткий проміжок часу принесла хороші прибутки. За місяць вона зросла на 383% і продовжує зростати, натякаючи на майбутні доходи.

На момент написання матеріалу ціна BENDOG торгується на рівні $0,0269 після 15% зростання за 24 години. Його ринкова капіталізація становить $26 898 413, а обсяг торгів — $18 456 719.

Andy (ANDY)

Після зростання до історичного максимуму у $0,0003209 два тижні тому, ANDY намагається здійснити ще одне ралі. За 24 години його ціна зросла на 10%. Загалом, цього року ANDY зріс на 39 314%, а за останні 30 днів — на 388%.

Ціна ANDY на момент написання огляду становить $0,0002292 і знаходиться лише за 29% від цільового показника ATH. Зростання ринкової капіталізації та обсягу торгів до $227 334 810 та $9 310 055 відповідно робить його одним з найприбутковіших мемкоїнів в цих ринкових умовах.

Non-Playable Coin (NPC)

NPC переживає свій зоряний час. Нещодавно актив досяг історичного максимуму у $0,0282. Ціна відійшла від цього рівня і зараз торгується по $0,02516 з ринковою капіталізацією $173,425,358. Це сталося після незначного падіння відразу після ATH, але тенденції змінюються. За останні 24 години ціна зросла на 11%. До цього часу NPC заробив 2033% прибутку в цьому році, з яких 378% — лише за місяць.

Turbo (TURBO)

З ростом на 26% лише за 4 години TURBO очолює рейтинг мемкоїнів з високим профітом. Наразі він оцінюється в $0,005187 і має ринкову капіталізацію $330,282,387. Зростання відбулося завдяки підвищенню активності в мережі, де обсяг торгів зріс до $116,677,348 після 115% приросту. В цілому, TURBO заробив 296% за місяць і 1255% прибутку в цьому році.

Ажіотаж навколо мемкоїнів зрозумілий: ці високоприбуткові токени вже деякий час домінують на ринку. В цьому році вони залучають все більше і більше інвесторів у порівнянні з іншими альткоїнами.

Ринок криптовалют є досить непередбачуваним. Тому дуже важливо вміти самостійно аналізувати ситуацію. Про те, як оцінювати ринкові настрої перед купівлею криптовалюти, ми писали раніше.

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За матеріалами coingape.com