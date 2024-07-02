close-btn
PaySpaceMagazine

Криптовалюти отримали легальний статус у Туреччині

02.07.2024 15:00
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Туреччина легалізує криптовалюти, визначивши їх як “нематеріальні основні активи”

Криптовалюти отримали легальний статус у Туреччині

Фото: freepik.com, pngwing.com

Новий закон, який був опублікований після схвалення парламентом, не лише легітимізує цифрові валюти, але й запроваджує суворий нагляд та покарання за несанкціоновану діяльність.

Запроваджуючи обов’язкове отримання дозволів від Ради з ринків капіталу (SPK) та впроваджуючи комплексні регуляторні стандарти, Туреччина прагне підвищити прозорість, безпеку та довіру інвесторів до свого криптовалютного ринку.

Нова правова база Туреччини для криптовалют

Новий закон про криптовалюти в Туреччині знаменує собою значний зсув у сприйнятті та управлінні цифровими активами в країні. Класифікувавши криптовалюти як “нематеріальні основні активи” в рамках Закону про ринки капіталу, країна заклала основу для більш структурованого та ефективного підходу до регулювання цих фінансових інструментів.

Ця класифікація пропонує чітке юридичне визначення, тим самим зменшуючи двозначність і підвищуючи легітимність криптовалют у фінансовій екосистемі Туреччини.

Однією з найпомітніших особливостей цього регулювання є вимога до організацій, що працюють у криптовалютному секторі, отримати дозвіл від SPK. Цим організаціям надається місячний термін для подачі заявки на отримання необхідних ліцензій, після чого вони будуть перебувати під регуляторним наглядом SPK.

Новий закон посилює безпеку ринку

Новий закон запроваджує суворі покарання за несанкціоновану криптовалютну діяльність. Особи, які беруть участь у неліцензованих транзакціях, можуть зіткнутися з позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Крім того, регулятор вимагає ретельного обліку всіх транзакцій, що здійснюються на криптовалютних біржах. Очікується, що ця вимога створить чіткий аудиторський слід, який допоможе запобігти шахрайству та іншим незаконним діям.

Структуровані процедури та стандарти лістингу

Для подальшого впорядкування ринку криптовалют регулятор вимагає від платформ, що працюють з цифровими активами, розробити письмові процедури лістингу. Ці процедури регулюватимуть відбір, первинний продаж або розповсюдження, а також припинення торгівлі активами.

Про те, як регулюватимуть криптосектор в Україні, розповіли в НБУ.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами CoinJournal.

Рубрики: ЗаконодавствоКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Топменеджер Robinhood може замінити голову SEC Генслера за президентства Трампа 02.07.2024

Топменеджер Robinhood може замінити голову SEC Генслера за президентства Трампа
Binance продовжить підтримувати USDC в ЄС 02.07.2024

Binance продовжить підтримувати USDC в ЄС
Віталік Бутерін назвав головну проблему регулювання криптовалют 01.07.2024

Віталік Бутерін назвав головну проблему регулювання криптовалют
Скільки викрали криптошахраї у ІІ-у кварталі 2024 року — дослідження 01.07.2024

Скільки викрали криптошахраї у ІІ-у кварталі 2024 року — дослідження
Sony придбала криптовалютну біржу Amber Japan 01.07.2024

Sony придбала криптовалютну біржу Amber Japan
Роберт Кійосакі назвав біткоїн-ETF фейковим інвестиційним інструментом 30.06.2024

Роберт Кійосакі назвав біткоїн-ETF фейковим інвестиційним інструментом
Вибір редакції
Всі
«Наша кінцева мета — диджиталізувати всі стандартні послуги»: інтерв'ю з керівницею відділу розвитку Digital каналів Vodafone Світланою Барабаш
ТОП статей 02.07.2024

«Наша кінцева мета — диджиталізувати всі стандартні послуги»: інтерв'ю з керівницею відділу розвитку Digital каналів Vodafone Світланою Барабаш

 Залишилися лічені тижні до гучної події TechFin Expert Summit 2024
ТОП статей 02.07.2024

Залишилися лічені тижні до гучної події TechFin Expert Summit 2024
Останні новини
Сьогодні  17:00

МВФ погодив створення нової фондової біржі в Україні

 Сьогодні  16:20

Топменеджер Robinhood може замінити голову SEC Генслера за президентства Трампа

 Сьогодні  15:40

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів

 Сьогодні  15:00

Криптовалюти отримали легальний статус у Туреччині

 Сьогодні  14:20

Українці створили нового Telegram-бота: що вміє

 Сьогодні  13:40

Український офіс Google може очолити директорка Київстару — Forbes

 Сьогодні  13:00

Гороховський розповів, яка послуга monobank так і не стала популярною

 Всі новини