Криптовалюти отримали легальний статус у Туреччині

Туреччина легалізує криптовалюти, визначивши їх як “нематеріальні основні активи”

Новий закон, який був опублікований після схвалення парламентом, не лише легітимізує цифрові валюти, але й запроваджує суворий нагляд та покарання за несанкціоновану діяльність.

Запроваджуючи обов’язкове отримання дозволів від Ради з ринків капіталу (SPK) та впроваджуючи комплексні регуляторні стандарти, Туреччина прагне підвищити прозорість, безпеку та довіру інвесторів до свого криптовалютного ринку.

Нова правова база Туреччини для криптовалют

Новий закон про криптовалюти в Туреччині знаменує собою значний зсув у сприйнятті та управлінні цифровими активами в країні. Класифікувавши криптовалюти як “нематеріальні основні активи” в рамках Закону про ринки капіталу, країна заклала основу для більш структурованого та ефективного підходу до регулювання цих фінансових інструментів.

Ця класифікація пропонує чітке юридичне визначення, тим самим зменшуючи двозначність і підвищуючи легітимність криптовалют у фінансовій екосистемі Туреччини.

Однією з найпомітніших особливостей цього регулювання є вимога до організацій, що працюють у криптовалютному секторі, отримати дозвіл від SPK. Цим організаціям надається місячний термін для подачі заявки на отримання необхідних ліцензій, після чого вони будуть перебувати під регуляторним наглядом SPK.

Новий закон посилює безпеку ринку

Новий закон запроваджує суворі покарання за несанкціоновану криптовалютну діяльність. Особи, які беруть участь у неліцензованих транзакціях, можуть зіткнутися з позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Крім того, регулятор вимагає ретельного обліку всіх транзакцій, що здійснюються на криптовалютних біржах. Очікується, що ця вимога створить чіткий аудиторський слід, який допоможе запобігти шахрайству та іншим незаконним діям.

Структуровані процедури та стандарти лістингу

Для подальшого впорядкування ринку криптовалют регулятор вимагає від платформ, що працюють з цифровими активами, розробити письмові процедури лістингу. Ці процедури регулюватимуть відбір, первинний продаж або розповсюдження, а також припинення торгівлі активами.

Про те, як регулюватимуть криптосектор в Україні, розповіли в НБУ.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами CoinJournal.