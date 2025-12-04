close-btn
Срібло vs Біткоїн: який актив показав себе краще у 2025

04.12.2025 10:10
Ольга Деркач

У 2025 році і криптовалюти, і дорогоцінні метали встигли здивувати: обидва ринки оновлювали максимуми. Але якщо порівнювати, хто саме показав себе сильніше цього року, то перевага зараз на боці срібла

Фото: chatgpt.com

За даними, срібло випередило Біткоїн і стало одним із найуспішніших активів 2025-го. Це видно з простого показника — скільки унцій срібла можна купити за один Біткоїн. На початку року за 1 Біткоїн давали приблизно 3 500 унцій срібла. А тепер — близько 1 458 унцій. Це найнижчий рівень із жовтня 2023 року, за даними Kobeissi Letter.

Причина — різна динаміка цін. З серпня Біткоїн подешевшав на 27%, і це додатково розхитало крипторинок. Срібло за той самий час, навпаки, подорожчало на 53%: інвестори активніше купують дорогоцінні метали, коли в економіці більше невизначеності.

У Kobeissi Letter також зазначили, що падіння цього співвідношення — одне з найрізкіших за багато років: мінус 58% від початку року, а з кінця літа показник скоротився більш ніж удвічі.

Схожа ситуація була і в 2022 році, під час «ведмежого» ринку в криптовалютах: тоді співвідношення впало на 69% — із 2 250 унцій за Біткоїн до приблизно 700. Але нині картина інша: цього разу роль зіграла не тільки слабкість Біткоїна, а й сильне зростання металів загалом. Срібло через це опинилося серед найсильніших активів року.

Цікаве по темі: Скільки б ви отримали, якби інвестували $1000 в срібло на початку 2025

Що відбувається на ринку

Срібло торгується на рекордних рівнях — близько $58 за унцію. Для металу це найкращий рік із 1979-го.

Попит зростає не лише «на словах». ETF, які забезпечені фізичним сріблом, у листопаді додали 15,7 млн унцій, і приплив коштів у такі фонди був у дев’яти з останніх 11 місяців.

Навіть на ринку опціонів видно оптимізм: індикатор перекосу в сріблі піднявся до найвищого рівня з березня 2022 року. Простими словами, дедалі більше людей роблять ставки на подальше зростання і такі ставки стають дорожчими.

Біткоїн теж був на піку: у жовтні він піднімався вище $126 000. Але потім почалися різкі коливання: ціна опускалася нижче $100 000 і в певний момент впала майже до $80 000.

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
