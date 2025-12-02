Скільки б ви отримали, якби інвестували $1000 в срібло на початку 2025

Підтримане дефіцитом пропозиції та зростанням очікувань нових знижень ставок Федеральною резервною системою США, срібло 1 грудня злетіло до нового історичного максимуму: ф’ючерси підскочили більш ніж на 3% і вперше перевищили $59 за унцію
Втім, ціна відкотилася ще до того, як змогла перетнути омріяну позначку $60. На момент написання срібло торгувалося трохи вище $57, а на денному графіку зниження становило 1,89%.
Срібло оновлює історичний максимум
Як уже зазначалося, ключовим драйвером ралі стала дедалі обмеженіша доступність металу: вартість срібла зростає до найвищих рівнів більш ніж за два десятиліття. Крім того, історичний «сквіз» у Лондоні минулого місяця також змусив багатьох інвесторів нервувати.
Проблема пропозиції — не нова. Зокрема, за даними World Silver Survey 2025 від Інституту срібла, світовий видобуток на шахтах фактично перебуває у десятирічному спаді.
Водночас зростання дорогоцінних металів загалом цього року підкреслює посилення тривоги інвесторів на тлі нещодавньої слабкості фондового ринку. «Метал диявола» набирає популярності як захисний актив і водночас важливий промисловий матеріал.
Цікаве по темі: Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн $1000 на початку 2025
Швидкий розвиток трендів, зокрема штучного інтелекту (ШІ) та пов’язаних із ним технологій автономного керування, також прискорив скорочення доступної пропозиції. Наприклад, у середньому один електромобіль містить близько 25 г срібла.
Скільки зараз коштують $1 000, інвестовані в срібло на початку 2025 року
Усе це дозволило дорогоцінному металу майже подвоїтися в ціні з початку року: срібло додало 92% до рівня $29,56 станом на 1 січня. На цьому тлі золото, яке за той самий період зросло приблизно на 60%, суттєво відстало.
Для розуміння масштабу: якби хтось інвестував $1 000 у срібло на початку року, зараз вартість цієї позиції становила б близько $1 928.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Ціни на золото та срібло стрімко зросли: причини та прогнози
Кійосакі розповів, чому не повертає борг у $1,2 млрд банкам
Аналітики J.P. Morgan назвали дату, коли золото досягне $5 000
Джерело: Finbold.