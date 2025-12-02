Скільки б ви отримали, якби інвестували $1000 в срібло на початку 2025

Підтримане дефіцитом пропозиції та зростанням очікувань нових знижень ставок Федеральною резервною системою США, срібло 1 грудня злетіло до нового історичного максимуму: ф’ючерси підскочили більш ніж на 3% і вперше перевищили $59 за унцію

Втім, ціна відкотилася ще до того, як змогла перетнути омріяну позначку $60. На момент написання срібло торгувалося трохи вище $57, а на денному графіку зниження становило 1,89%.

Срібло оновлює історичний максимум

Як уже зазначалося, ключовим драйвером ралі стала дедалі обмеженіша доступність металу: вартість срібла зростає до найвищих рівнів більш ніж за два десятиліття. Крім того, історичний «сквіз» у Лондоні минулого місяця також змусив багатьох інвесторів нервувати.

Проблема пропозиції — не нова. Зокрема, за даними World Silver Survey 2025 від Інституту срібла, світовий видобуток на шахтах фактично перебуває у десятирічному спаді.

Водночас зростання дорогоцінних металів загалом цього року підкреслює посилення тривоги інвесторів на тлі нещодавньої слабкості фондового ринку. «Метал диявола» набирає популярності як захисний актив і водночас важливий промисловий матеріал.

Швидкий розвиток трендів, зокрема штучного інтелекту (ШІ) та пов’язаних із ним технологій автономного керування, також прискорив скорочення доступної пропозиції. Наприклад, у середньому один електромобіль містить близько 25 г срібла.

Скільки зараз коштують $1 000, інвестовані в срібло на початку 2025 року

Усе це дозволило дорогоцінному металу майже подвоїтися в ціні з початку року: срібло додало 92% до рівня $29,56 станом на 1 січня. На цьому тлі золото, яке за той самий період зросло приблизно на 60%, суттєво відстало.

Для розуміння масштабу: якби хтось інвестував $1 000 у срібло на початку року, зараз вартість цієї позиції становила б близько $1 928.

