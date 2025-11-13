Кійосакі розповів, чому не повертає борг у $1,2 млрд банкам

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі каже, що має $1,2 млрд боргу, але не хвилюється — і використовує ці кошти, щоб купувати один актив та «легально не платити податків»

Для більшості людей сама ідея мати борг у дев’ятизначній сумі звучить лячно. Але для Кійосакі це зовсім не привід для занепокоєння. Під час нещодавньої появи у подкасті The Iced Coffee Hour ведучі поставили йому пряме запитання: «Скільки у вас боргів?»

Кійосакі не вагався. «$1,2 млрд», — відповів він.

Коли його запитали, чи не нервує його така сума або чи не боїться він дефолту, Кійосакі засміявся.

«Та ви що, знущаєтеся? — сказав він. — Ні. Поясню чому. Якщо ви винні банку $20 млн і не можете повернути, у вас проблема. А якщо ви винні банку $1 млрд і не можете повернути, це їхня проблема».

Ця фраза — сучасне відлуння відомої цитати Дж. Пола Ґетті — відображає філософію Кійосакі: борг треба використовувати стратегічно, а не боятися його. Коли його запитали, чому банк дав йому настільки астрономічний кредит, він відповів коротко — нерухомість.

І справді, інвестиції в нерухомість зазвичай потребують важеля, незалежно від того, купуєте ви першу орендну квартиру чи масштабуєте портфель. Для Кійосакі цей підхід працює багато десятиліть і суперечить традиційній фінансовій мудрості.

«Борг — це гроші. Мій бідний тато завжди казав: «Вибирайся з боргів». Дейв Ремзі каже: «Вибирайся з боргів». Мій багатий тато казав: «Тільки ледарі користуються власними грошима — твоє завдання позичати», — пояснив Кійосакі в інтерв’ю Ганні Геммонд.

І він чітко дотримується цієї поради.

«Ми завжди купуємо нерухомість, бо використовуємо борг — та легально не платимо податків, — сказав він. — Я заробляю багато грошей».

Ідеться про те, як інвестори в нерухомість можуть законно зменшувати податкове навантаження, стратегічно використовуючи позикові кошти. Коли інвестори купують активи за рахунок позики, відсоткові платежі часто можна відняти з оподатковуваного доходу — навіть якщо нерухомість приносить позитивний грошовий потік.

А з $1,2 млрд позикового капіталу Кійосакі працює в абсолютно іншому масштабі.

«Сьогодні я володію готелями та 15 000 орендних об’єктів — і заробляю багато грошей та не плачу податків. Мені це подобається», — розповів він.

Нерухомість справді може бути потужним інструментом збереження та примноження капіталу. Вона дає стабільний дохід від оренди, слугує захистом від інфляції та забезпечує податкові переваги, які дозволяють інвесторам залишати собі більше заробленого та водночас нарощувати портфель.

Втім, хоч Кійосакі й процвітає, використовуючи значний борг для розширення своєї імперії, така стратегія підходить не всім. Великий обсяг позикових грошей підсилює і прибутки, і збитки — і без надійного грошового потоку або досвіду управління активами навіть невеликий спад на ринку чи підвищення ставок можуть швидко перетворити керований борг на серйозну фінансову проблему.

