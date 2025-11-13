close-btn
PaySpaceMagazine

Кійосакі розповів, чому не повертає борг у $1,2 млрд банкам

13.11.2025 13:40
Микола Деркач

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі каже, що має $1,2 млрд боргу, але не хвилюється — і використовує ці кошти, щоб купувати один актив та «легально не платити податків»

Кійосакі розповів, чому не повертає борг у $1,2 млрд банкам

Фото: pixabay.com, facebook.com/RobertKiyosaki

Для більшості людей сама ідея мати борг у дев’ятизначній сумі звучить лячно. Але для Кійосакі це зовсім не привід для занепокоєння. Під час нещодавньої появи у подкасті The Iced Coffee Hour ведучі поставили йому пряме запитання: «Скільки у вас боргів?»

Кійосакі не вагався. «$1,2 млрд», — відповів він.

Коли його запитали, чи не нервує його така сума або чи не боїться він дефолту, Кійосакі засміявся.

«Та ви що, знущаєтеся? — сказав він. — Ні. Поясню чому. Якщо ви винні банку $20 млн і не можете повернути, у вас проблема. А якщо ви винні банку $1 млрд і не можете повернути, це їхня проблема».

Ця фраза — сучасне відлуння відомої цитати Дж. Пола Ґетті — відображає філософію Кійосакі: борг треба використовувати стратегічно, а не боятися його. Коли його запитали, чому банк дав йому настільки астрономічний кредит, він відповів коротко — нерухомість.

І справді, інвестиції в нерухомість зазвичай потребують важеля, незалежно від того, купуєте ви першу орендну квартиру чи масштабуєте портфель. Для Кійосакі цей підхід працює багато десятиліть і суперечить традиційній фінансовій мудрості.

«Борг — це гроші. Мій бідний тато завжди казав: «Вибирайся з боргів». Дейв Ремзі каже: «Вибирайся з боргів». Мій багатий тато казав: «Тільки ледарі користуються власними грошима — твоє завдання позичати», — пояснив Кійосакі в інтерв’ю Ганні Геммонд.

Читайте також: Скільки коштуватиме Біткоїн у 2026: прогноз Кійосакі

І він чітко дотримується цієї поради.

«Ми завжди купуємо нерухомість, бо використовуємо борг — та легально не платимо податків, — сказав він. — Я заробляю багато грошей».

Ідеться про те, як інвестори в нерухомість можуть законно зменшувати податкове навантаження, стратегічно використовуючи позикові кошти. Коли інвестори купують активи за рахунок позики, відсоткові платежі часто можна відняти з оподатковуваного доходу — навіть якщо нерухомість приносить позитивний грошовий потік.

А з $1,2 млрд позикового капіталу Кійосакі працює в абсолютно іншому масштабі.

«Сьогодні я володію готелями та 15 000 орендних об’єктів — і заробляю багато грошей та не плачу податків. Мені це подобається», — розповів він.

Нерухомість справді може бути потужним інструментом збереження та примноження капіталу. Вона дає стабільний дохід від оренди, слугує захистом від інфляції та забезпечує податкові переваги, які дозволяють інвесторам залишати собі більше заробленого та водночас нарощувати портфель.

Втім, хоч Кійосакі й процвітає, використовуючи значний борг для розширення своєї імперії, така стратегія підходить не всім. Великий обсяг позикових грошей підсилює і прибутки, і збитки — і без надійного грошового потоку або досвіду управління активами навіть невеликий спад на ринку чи підвищення ставок можуть швидко перетворити керований борг на серйозну фінансову проблему.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі заявив про початок масштабного обвалу ринків

Кійосакі спрогнозував майбутнє Ethereum, порівнявши монету з Біткоїном

Роберт Кійосакі попередив про FOMO і закликав купувати Біткоїн

За матеріалами finance.yahoo.com.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїКредитуванняСвітНовини
google news
Новини по темі
Долару загрожує обвал на 40%, подібний до краху 2000-х — аналітики RBC 13.11.2025

Долару загрожує обвал на 40%, подібний до краху 2000-х — аналітики RBC
Виплати у стейблкоїнах стануть доступними через Visa Direct 12.11.2025

Виплати у стейблкоїнах стануть доступними через Visa Direct
Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт 12.11.2025

Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт
ПриватБанк виграв суд на $3 млрд проти Коломойського та Боголюбова 10.11.2025

ПриватБанк виграв суд на $3 млрд проти Коломойського та Боголюбова
Хто в ритейлі платить своїм співробітникам найбільше 10.11.2025

Хто в ритейлі платить своїм співробітникам найбільше
Маск прогнозує зникнення звичних грошей: що їх замінить 10.11.2025

Маск прогнозує зникнення звичних грошей: що їх замінить
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  16:00

Крипторинок втратив $140 млрд лише за 5 годин

 Сьогодні  14:50

OpenAI запустила GPT 5.1 — нову версію чат-боту

 Сьогодні  13:40

Кійосакі розповів, чому не повертає борг у $1,2 млрд банкам

 Сьогодні  12:30

Як змінилася інфляція в Україні — коментар НБУ

 Сьогодні  11:20

JPMorgan запустив власний депозитний токен JPM Coin

 Сьогодні  10:10

Долару загрожує обвал на 40%, подібний до краху 2000-х — аналітики RBC

 12.11.2025  19:30

Маркетплейс Prom.ua отримав нового гендиректора

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.