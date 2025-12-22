close-btn
Як перевірити пенсію та домогтися перерахунку виплат

22.12.2025 18:20
Микола Деркач

Пенсіонер може вимагати перевірку правильності нарахування пенсії та перерахунок, якщо є підстави вважати, що під час розрахунку не врахували найвигідніші періоди зарплати. Розповідаємо, як діяти

Фото: freepik.com

Як збільшити розмір виплат

Після опрацювання довідки про заробітну плату за період із січня 1987 року по грудень 1991 року визначили коефіцієнт заробітної плати (Кз) 1,07710. Водночас аналіз помісячних коефіцієнтів показує: можна підібрати періоди з вищим показником, а отже претендувати на більший розмір пенсії.

Для цього потрібно отримати додаткові довідки про зарплату за два проміжки: із січня 1982 року по грудень 1986 року та із січня 1992 року по грудень 1996 року. Зазвичай такі документи беруть в архіві через ЦНАП. Після отримання довідок їх слід подати до будь-якого управління Пенсійного фонду (сервісного центру) і написати заяву на перерахунок пенсії з урахуванням нових даних про зарплату.

Що робити після подання документів

Управління Пенсійного фонду (сервісний центр) має провести перерахунок на підставі наданих довідок і повідомити про результат. Також пенсіонер може додатково запросити у Пенсійному фонді документ Витяг з розпорядження про перерахунок пенсії. У ньому зазначають періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу), які врахували під час перерахунку. Це дає змогу перевірити, що саме взяли до розрахунку.

Читайте також: Держборг України зріс майже на $3 млрд — Мінфін

Коли варто ініціювати перевірку

За таким алгоритмом пенсіонери можуть перевірити правильність розрахунку пенсії у двох типових ситуаціях. Перша — коли при призначенні або перерахунку застосували період заробітної плати до липня 2000 року. Друга — коли під час призначення пенсії врахували лише зарплату після липня 2000 року, без урахування зарплати за 60 місяців до цієї дати.

Подібні випадки трапляються по всій Україні — йдеться про десятки тисяч перерахунків. Якщо підозрюєте, що пенсію могли нарахувати не максимально вигідно, варто звернутися до ПФУ, подати додаткові довідки та отримати результати перерахунку.

Раніше ми також писали, що середня заробітна плата по Україні, станом на жовтень 2025 року, становила 26913 грн (+1,1% відносно вересня 2025 року).

Найвища ЗП у:

  • 40 738 грн – у Києві;
  • 30675 – у Луганській обл.;
  • 27 892 – у Дніпропетровській обл.

Найнижча зарплата:

  • 19343 грн – у Чернівецькій обл.;
  • 19 920 – у Кіровоградській обл.;
  • 20561 – у Чернігівській обл.

napensii.ua.

