Де в Україні найвища зарплата

Середня заробітна плата по Україні, станом на жовтень 2026 року, становила 26913 грн (+1,1% відносно вересня 2025 року)
Про це повідомляє Державна служби статистики України.
Зазначається, що найвища ЗП у:
- 40 738 грн – у Києві;
- 30675 – у Луганській обл.;
- 27 892 – у Дніпропетровській обл.
Найнижча зарплата:
- 19343 грн – у Чернівецькій обл.;
- 19 920 – у Кіровоградській обл.;
- 20561 – у Чернігівській обл.
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2025: 3,7 млрд грн.
Найвищий рівень заробітної плати – у сфері інформації та телекомунікацій: 65 047 грн.
Найнижчий – в освіті: 16 984 грн.
