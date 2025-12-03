Де в Україні найвища зарплата

Середня заробітна плата по Україні, станом на жовтень 2026 року, становила 26913 грн (+1,1% відносно вересня 2025 року)

Про це повідомляє Державна служби статистики України.

Зазначається, що найвища ЗП у:

40 738 грн – у Києві;

30675 – у Луганській обл.;

27 892 – у Дніпропетровській обл.

Найнижча зарплата:

19343 грн – у Чернівецькій обл.;

19 920 – у Кіровоградській обл.;

20561 – у Чернігівській обл.

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2025: 3,7 млрд грн.

Найвищий рівень заробітної плати – у сфері інформації та телекомунікацій: 65 047 грн.

Найнижчий – в освіті: 16 984 грн.

