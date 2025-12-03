close-btn
PaySpaceMagazine

Де в Україні найвища зарплата

03.12.2025 14:40
Микола Деркач

Середня заробітна плата по Україні, станом на жовтень 2026 року, становила 26913 грн (+1,1% відносно вересня 2025 року)

Де в Україні найвища зарплата

Фото: unsplash.com, flaticon.com

Про це повідомляє Державна служби статистики України.

Зазначається, що найвища ЗП у:

  • 40 738 грн – у Києві;
  • 30675 – у Луганській обл.;
  • 27 892 – у Дніпропетровській обл.

Найнижча зарплата:

  • 19343 грн – у Чернівецькій обл.;
  • 19 920 – у Кіровоградській обл.;
  • 20561 – у Чернігівській обл.
Де в Україні найвища зарплата

Фото: Укрстат

Читайте також: Держборг України зріс майже на $3 млрд — Мінфін

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2025: 3,7 млрд грн.

Найвищий рівень заробітної плати – у сфері інформації та телекомунікацій: 65 047 грн.

Найнижчий – в освіті: 16 984 грн.

Де в Україні найвища зарплата

Фото: Укрстат

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн

Які зміни відбулись у небанківському фінансовому секторі України у 2025

У Дії запустили житловий ваучер на 2 млн грн

Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Компенсації для бізнесу: стартує новий механізм страхування від воєнних ризиків 03.12.2025

Компенсації для бізнесу: стартує новий механізм страхування від воєнних ризиків
Деякі українці отримають по 2000 грн: для чого 03.12.2025

Деякі українці отримають по 2000 грн: для чого
Держборг України зріс майже на $3 млрд — Мінфін 02.12.2025

Держборг України зріс майже на $3 млрд — Мінфін
Скільки б ви отримали, якби інвестували $1000 в срібло на початку 2025 02.12.2025

Скільки б ви отримали, якби інвестували $1000 в срібло на початку 2025
Скільки грошей українці інвестували в ОВДП у 2025 — Мінфін 02.12.2025

Скільки грошей українці інвестували в ОВДП у 2025 — Мінфін
Як деякі українці можуть підвищити свої пенсії 02.12.2025

Як деякі українці можуть підвищити свої пенсії
Вибір редакції
Всі
Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:40

Ілон Маск окреслив три принципи безпечного розвитку ШІ

 Сьогодні  18:50

XRP може різко впасти — Алі Мартінес

 Сьогодні  18:00

Компенсації для бізнесу: стартує новий механізм страхування від воєнних ризиків

 Сьогодні  17:10

Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

 Сьогодні  16:20

Amazon анонсувала запуск трьох ШІ-агентів

 Сьогодні  15:30

Кійосакі спрогнозував ціни на 2026 рік для Біткоїна та ще трьох активів

 Сьогодні  14:40

Де в Україні найвища зарплата

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.