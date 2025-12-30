close-btn
Посадові оклади соціальних працівників зростуть майже в 2,5 рази

30.12.2025 12:40
Микола Деркач

Уряд ухвалив рішення про підвищення посадових окладів для фахівців, що працюють у надавачів соціальних та реабілітаційних послуг. З 1 січня 2026 року постанова набирає чинності

Фото: unsplash.com

Про це йдеться у матеріалі Реінформ.

Наразі в Україні близько 80 тис. фахівців, які працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг. Саме від них залежить доступність і якість допомоги для людей.

«Ця робота вимагає великого ресурсу, який вимірюється не лише фаховістю, а й емоційним включенням, здатністю співчувати та допомагати. Підвищення оплати праці соціальних працівників — це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших», — зазначив Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності України Денис Улютін.

Читайте також: Яка в ЄС середня зарплата та де платять найбільше

Отже, затверджено застосування коефіцієнта 2,5 при визначенні розміру посадових окладів таких працівників. Це означає зростання посадових окладів приблизно на +150%:

  • соціальний менеджер (15 тарифний розряд): з 8 243 грн до 20 607 грн (+150%);
  • фахівець із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6 773 грн до 16 932 грн (+150%);
  • молодша медична сестра (4 тарифний розряд): з 4 058 грн до 10 145 грн (+150%).

Підвищення оплати праці дозволить зберегти професійні кадри та забезпечувати розвиток послуг.

Раніше ми також писали, що середня заробітна плата по Україні, станом на жовтень 2025 року, становила 26913 грн (+1,1% відносно вересня 2025 року).

Найвища ЗП у:

  • 40 738 грн – у Києві;
  • 30675 – у Луганській обл.;
  • 27 892 – у Дніпропетровській обл.

Найнижча зарплата:

  • 19343 грн – у Чернівецькій обл.;
  • 19 920 – у Кіровоградській обл.;
  • 20561 – у Чернігівській обл.

