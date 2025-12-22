close-btn
Яка в ЄС середня зарплата та де платять найбільше

22.12.2025 17:10
Микола Деркач

Європейський рейтинг зарплат Які країни пропонують найвищу середню оплату праці

Яка в ЄС середня зарплата та де платять найбільше

Фото: freepik.com

Окрім очевидних відмінностей між секторами, виплати також суттєво різняться між європейськими країнами — як у номінальному вимірі, так і з поправкою на купівельну спроможність.

Середня зарплата в ЄС — майже €40 000 на рік

Середня річна зарплата на одного працівника в ЄС становить €39 808. Серед країн ЄС показник коливається від €15 387 у Болгарії до €82 969 у Люксембурзі — це у 5,4 раза більше.

Окрім Люксембургу, середній рівень зарплат перевищує €50 000 ще у п’яти країнах: Данії, Ірландії, Бельгії, Австрії та Німеччині.

Внизу рейтингу, окрім Болгарії, середня річна зарплата на одного працівника є нижчою за €20 000 у Греції та Угорщині.

У багатьох країнах значна частка людей працює неповний робочий день, хоча Євростат коригує дані так, щоб показати, якою була б середня зарплата, якби всі працівники працювали повний робочий день.

Ці цифри демонструють, що зарплати загалом вищі у Західній і Північній Європі та нижчі у Східній і Південно-Східній Європі.

Читайте також: Держборг України зріс майже на $3 млрд — Мінфін

Що стоїть за різницею в оплаті праці

Джулія Де Лаццарі, економістка Міжнародної організації праці (МОП), наголосила, що ключовою причиною відмінностей між країнами є економічна структура та продуктивність.

«Вища продуктивність дає змогу країнам підтримувати вищі зарплати», — сказала вона Euronews Business.

Лаццарі зазначила, що країни з більшою часткою секторів із високою доданою вартістю, таких як фінанси, ІТ та високотехнологічне виробництво, зазвичай мають вищі зарплати, ніж країни, де зайнятість зосереджена в секторах із нижчою доданою вартістю. До них належать такі галузі, як сільське господарство, текстиль або базові послуги.

Раніше ми також писали, що середня заробітна плата по Україні, станом на жовтень 2025 року, становила 26913 грн (+1,1% відносно вересня 2025 року).

Найвища ЗП у:

  • 40 738 грн – у Києві;
  • 30675 – у Луганській обл.;
  • 27 892 – у Дніпропетровській обл.

Найнижча зарплата:

  • 19343 грн – у Чернівецькій обл.;
  • 19 920 – у Кіровоградській обл.;
  • 20561 – у Чернігівській обл.

За матеріалами uk.finance.yahoo.com.

