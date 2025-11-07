close-btn
PaySpaceMagazine

Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн

07.11.2025 16:00
Ольга Деркач

Світовий борг у другому кварталі року досяг рекордних $307 трлн, попри підвищення відсоткових ставок, які обмежують кредитування банками

Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн

Фото: chatgpt.com

Як повідомив Інститут міжнародних фінансів (IIF), зростання переважно забезпечили США та Японія. Згідно зі звітом IIF, глобальний борг у доларовому еквіваленті збільшився на $10 трлн у першій половині 2023 року та на $100 трлн за останнє десятиліття.

Останнє підвищення призвело до зростання співвідношення боргу до ВВП вдруге поспіль — до 336%. Сповільнення економічного зростання та зниження темпів інфляції спричинили менше зростання номінального ВВП порівняно з боргом, що й підштовхнуло показник угору.

«Співвідношення боргу до ВВП знову пішло вгору, — заявив директор департаменту сталого розвитку IIF Емре Тіфтік. — Це зростання відбулося після семи кварталів поспіль, коли боргове навантаження знижувалося, і головним чином відображає вплив ослаблення інфляційного тиску».

За оцінками інституту, якщо зарплати та ціни й надалі зростатимуть помірно, до кінця року співвідношення боргу до ВВП перевищить 337%.

Останні місяці експерти й політики неодноразово попереджали про небезпеку накопичення боргів, адже це змушує держави, компанії та домогосподарства скорочувати витрати й інвестиції, що гальмує зростання економіки та погіршує рівень життя. Понад 80% останнього приросту припало на розвинені країни — найбільше борги зросли у США, Японії, Великій Британії та Франції. Серед ринків, що розвиваються, найбільше зростання зафіксовано у Китаї, Індії та Бразилії.

Цікаве по темі: Держборг України перевищив ₴8 трлн

«Вперше за довгий час ситуація на ринках, що розвиваються, виглядає краще, ніж у розвинених країнах, — зазначив Тодд Мартінес, співголова суверенного підрозділу Fitch Ratings у Північній та Південній Америці, яка спонсорувала звіт IIF. — Після пандемії розвиненим економікам знадобилося більше часу, щоб повернутися до довоєнних фіскальних позицій, і багато з них додатково постраждали від шоку через війну в Україні».

У звіті зазначається, що рівень боргу домогосподарств до ВВП на ринках, що розвиваються, досі перевищує доковідні показники — переважно через Китай, Корею та Таїланд.

Водночас у розвинених економіках цей показник у першій половині року знизився до найнижчого рівня за останні 20 років.

«Добра новина полягає в тому, що боргове навантаження споживачів залишається загалом контрольованим, — наголосив Тіфтік. — Якщо інфляційний тиск триватиме, міцність фінансового стану домогосподарств, особливо у США, допоможе пом’якшити наслідки нових підвищень ставок ФРС».

Хоча ринки наразі не очікують чергового підвищення ставки Федеральною резервною системою, поточний діапазон у 5,25–5,5% ймовірно збережеться щонайменше до травня наступного року, згідно з даними CME FedWatch. Високі ставки у США можуть тривати довше, що створює ризики для ринків, що розвиваються, адже інвестиції відтікають у менш ризиковані розвинені економіки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені попередили про потужні магнітні бурі

Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту

Скільки єдиного податку сплатили ФОПи у 2025

Джерело: Reuters.

Рубрики: ГрошіСвітНовини
google news
Новини по темі
Деякі українці зможуть отримати додаткові виплати до зарплати 07.11.2025

Деякі українці зможуть отримати додаткові виплати до зарплати
Як змінилися міжнародні резерви України у жовтні — НБУ 07.11.2025

Як змінилися міжнародні резерви України у жовтні — НБУ
Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту 07.11.2025

Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту
Скільки єдиного податку сплатили ФОПи у 2025 06.11.2025

Скільки єдиного податку сплатили ФОПи у 2025
Уряд схвалив проєкт Держбюджету України на 2026 рік 06.11.2025

Уряд схвалив проєкт Держбюджету України на 2026 рік
Скільки заробили найбільші українські компанії у 2025 — YouControl 06.11.2025

Скільки заробили найбільші українські компанії у 2025 — YouControl
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  20:40

Digital Retail Forum 2025: як технології змінюють український ритейл та онлайн-торгівлю

 Сьогодні  18:20

5 альткоїнів, на які варто звернути увагу у листопаді

 Сьогодні  17:10

Як змінилися міжнародні резерви України у жовтні — НБУ

 Сьогодні  16:00

Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн

 Сьогодні  14:50

В Україні створили нову фондову біржу

 Сьогодні  13:40

У застосунку Дія з’явилася нова послуга

 Сьогодні  12:30

Кого та на скільки оштрафував НБУ у жовтні 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.