Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн

Світовий борг у другому кварталі року досяг рекордних $307 трлн, попри підвищення відсоткових ставок, які обмежують кредитування банками

Як повідомив Інститут міжнародних фінансів (IIF), зростання переважно забезпечили США та Японія. Згідно зі звітом IIF, глобальний борг у доларовому еквіваленті збільшився на $10 трлн у першій половині 2023 року та на $100 трлн за останнє десятиліття.

Останнє підвищення призвело до зростання співвідношення боргу до ВВП вдруге поспіль — до 336%. Сповільнення економічного зростання та зниження темпів інфляції спричинили менше зростання номінального ВВП порівняно з боргом, що й підштовхнуло показник угору.

«Співвідношення боргу до ВВП знову пішло вгору, — заявив директор департаменту сталого розвитку IIF Емре Тіфтік. — Це зростання відбулося після семи кварталів поспіль, коли боргове навантаження знижувалося, і головним чином відображає вплив ослаблення інфляційного тиску».

За оцінками інституту, якщо зарплати та ціни й надалі зростатимуть помірно, до кінця року співвідношення боргу до ВВП перевищить 337%.

Останні місяці експерти й політики неодноразово попереджали про небезпеку накопичення боргів, адже це змушує держави, компанії та домогосподарства скорочувати витрати й інвестиції, що гальмує зростання економіки та погіршує рівень життя. Понад 80% останнього приросту припало на розвинені країни — найбільше борги зросли у США, Японії, Великій Британії та Франції. Серед ринків, що розвиваються, найбільше зростання зафіксовано у Китаї, Індії та Бразилії.

Цікаве по темі: Держборг України перевищив ₴8 трлн

«Вперше за довгий час ситуація на ринках, що розвиваються, виглядає краще, ніж у розвинених країнах, — зазначив Тодд Мартінес, співголова суверенного підрозділу Fitch Ratings у Північній та Південній Америці, яка спонсорувала звіт IIF. — Після пандемії розвиненим економікам знадобилося більше часу, щоб повернутися до довоєнних фіскальних позицій, і багато з них додатково постраждали від шоку через війну в Україні».

У звіті зазначається, що рівень боргу домогосподарств до ВВП на ринках, що розвиваються, досі перевищує доковідні показники — переважно через Китай, Корею та Таїланд.

Водночас у розвинених економіках цей показник у першій половині року знизився до найнижчого рівня за останні 20 років.

«Добра новина полягає в тому, що боргове навантаження споживачів залишається загалом контрольованим, — наголосив Тіфтік. — Якщо інфляційний тиск триватиме, міцність фінансового стану домогосподарств, особливо у США, допоможе пом’якшити наслідки нових підвищень ставок ФРС».

Хоча ринки наразі не очікують чергового підвищення ставки Федеральною резервною системою, поточний діапазон у 5,25–5,5% ймовірно збережеться щонайменше до травня наступного року, згідно з даними CME FedWatch. Високі ставки у США можуть тривати довше, що створює ризики для ринків, що розвиваються, адже інвестиції відтікають у менш ризиковані розвинені економіки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені попередили про потужні магнітні бурі

Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту

Скільки єдиного податку сплатили ФОПи у 2025

Джерело: Reuters.