Держборг України перевищив ₴8 трлн

31.10.2025 15:10
Ольга Деркач

Завдяки підтримці міжнародних партнерів та зваженій урядовій борговій політиці Міністерству фінансів вдається поступово знижувати вартість обслуговування боргу та подовжувати термін його погашення

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться в пресрелізі Мінфінансів.

Станом на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8,02 трлн грн (або $194,2 млрд), зокрема:

  • зовнішній борг — 6,06 трлн грн (75,6%), або $146,8 млрд;
  • внутрішній борг — 1,96 трлн грн (24,4%), або $47,5 млрд.

У вересні 2025 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 78,4 млрд грн (або $1,63 млрд). Зростання відбулося передусім за рахунок збільшення державного зовнішнього боргу — завдяки отриманню пільгового фінансування від Європейського Союзу, Світового банку та урядів країн-партнерів. Водночас державний внутрішній борг скоротився на 0,3 млрд грн.

Середньозважена вартість державного боргу продовжує знижуватись, а середньозважений термін до погашення — подовжуватись. Станом на 30 вересня 2025 року середньозважена ставка державного боргу зменшилась до 4,86% (порівняно з 4,95% у серпні), а середній термін до погашення зріс до 12,7 року (з 12,64 року у попередньому місяці).

Цікаве по темі: Світовий борг перевищить рівень після Другої світової до 2029 року

У розрізі кредиторів більшу частину державного і гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 64%.
Випущені цінні папери на внутрішньому ринку становлять 23%, випущені на зовнішньому ринку — 8%, а позики від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 5%.

Інфографіка: Мінфінансів

За дев’ять місяців 2025 року Мінфін провів 133 аукціони ОВДП, залучивши 408,6 млрд грн. Рівень рефінансування ринкових ОВДП становив 112%: у гривні — 118%, у доларах США — 81%, у євро — 87%.

У структурі державного і гарантованого боргу за валютою найбільша частка припадає на євро — 41,5%, далі — гривня (22,8%) та долар США (22,7%). Частки Спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют (фунтів стерлінгів, канадських доларів, японських єн) становлять 9,7% та 3,3% відповідно.

Держборг України перевищив ₴8 трлн

