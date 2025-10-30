close-btn
BlackRock почав продавати Біткоїн: монета падає

30.10.2025 20:10
Ольга Деркач

Одна з найбільших міжнародних інвестиційних компаній BlackRock у середу, 29 жовтня, продала 749 біткоїнів (BTC) на суму близько $88 млн. Монета поступово падає

Фото: freepik.com

Після цієї операції загальний обсяг біткоїнів у BlackRock становить 805 540 BTC — приблизно $89,12 млрд, за даними співзасновника трекера HeyApollo ETF Томаса Фарера від 30 жовтня.

Загалом спотові Біткоїн-ETF зафіксували добові відтоки на 4 238 BTC, що еквівалентно приблизно $471 млн. Водночас за жовтень фонди залишаються «в плюсі» — за місяць вони додали 40 004 BTC, або $4,48 млрд.

Біткоїн падає на тлі макроекономічної невизначеності

Угода відбулася саме тоді, коли провідна криптовалюта почала втрачати імпульс після зростання у вівторок. Загальний ринок криптовалют просів на 1,5%.

Більшість монет із топ-10 за ринковою капіталізацією зараз демонструють зниження. Ethereum і Solana втратили по 2,5%, а XRP — 3,5%.

Читайте також: XRP подає сигнал можливої корекції: чи впаде ціна

Головною причиною спаду стала відновлена невизначеність щодо макроекономічних умов. Голова Федеральної резервної системи Джером Павел заявив, що зниження ставки у грудні не є гарантованим, що знову викликало побоювання стагфляції.

У результаті було ліквідовано криптопозиції з кредитним плечем на суму близько $812 млн, а індекс страху та жадібності для крипторинку знову впав до рівня «Страх» — 34 на момент написання матеріалу, коли Біткоїн торгувався на рівні нижче $110 тис., що на 3% нижче за добу.

Падіння посилилося після того, як актив опустився нижче 30-денної простої ковзної середньої (MA) на рівні $114 428 та ключової підтримки за Фібоначчі поблизу $112 231. Індекс відносної сили (RSI) на рівні 44,65 також сигналізує про ослаблення ринкового імпульсу.

Як показав себе американський Solana ETF у перший день торгів

Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів

Біткоїн може зруйнувати оптимізм навколо золота — економіст

За матеріалами finbold.com.

