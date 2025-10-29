XRP подає сигнал можливої корекції: чи впаде ціна

Здатність XRP утримувати ціну вище рівня підтримки $2,50 опинилася під загрозою, адже технічні індикатори вказують на ймовірну корекцію

Зокрема, індикатор TD Sequential — інструмент, що використовується для прогнозування можливих розворотів ринку, — подав новий сигнал до продажу, про що повідомив аналітик з ончейн-даних Алі Мартінес.

У публікації в X від 29 жовтня експерт зазначив, що протягом останніх трьох місяців TD Sequential послідовно визначав розвороти тренду для XRP. За словами Мартінеса, кожен із попередніх сигналів супроводжувався помітною зміною цінового імпульсу, часто перед стрімкими падіннями після локальних максимумів. Поточний сигнал, що з’явився, коли XRP коливається біля рівнів останнього відновлення, свідчить про можливий початок нової фази корекції.

The TD Sequential has been remarkably accurate at spotting $XRP trend reversals over the past three months. It now flashes a sell signal! pic.twitter.com/rZqKU12cAF — Ali (@ali_charts) October 29, 2025

За його оцінкою, раніше XRP розвертався вниз щоразу, коли TD Sequential сигналізував про виснаження: спочатку біля $0,74, потім $0,68 і згодом близько $0,62 — кожен випадок завершувався суттєвим відкатом. Поточна ситуація нагадує ті самі умови, що посилює ведмежий прогноз. Якщо історична точність індикатора збережеться, токен може відкотитися до психологічної позначки $2, особливо якщо тиск з боку продавців посилиться. Такий спад збігатиметься із загальним охолодженням крипторинку.

Активність китів

Додатково цей технічний сигнал підтверджується діями великих гравців — так званих китів, які, схоже, почали розпродавати активи. За даними, які Мартінес оприлюднив 28 жовтня, попри нещодавнє зростання XRP, великі власники скористалися відновленням ціни для фіксації прибутку. Адреси з балансом від 1 до 10 млн XRP сукупно позбулися понад 140 млн токенів за останні дні, що може свідчити про охолодження настроїв серед великих інвесторів.

Аналіз ціни XRP

Попри зниження позицій китів, XRP торгувався на рівні $2,63, продемонструвавши лише незначний відкат у 0,5% за добу, тоді як за тиждень токен залишається в плюсі майже на 10%. На поточному рівні XRP перебуває прямо на 200-денній простій ковзній середній (SMA) — індикаторі, який часто вказує на довгостроковий напрям тренду. Водночас 50-денна SMA на рівні $2,79 усе ще вища за поточну ціну, що свідчить про слабше короткострокове зростання та потенційний опір поблизу цього рівня.

З іншого боку, 14-денний індекс відносної сили (RSI) становить 51,69, що вказує на нейтральну зону без ознак перекупленості чи перепроданості. Це свідчить про фазу консолідації, у межах якої подальший рух ціни залежатиме від того, чи зможуть «бики» повернути контроль над 50-денною SMA або «ведмеді» опустять її нижче 200-денної.

За матеріалами finbold.com.