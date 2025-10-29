Як показав себе американський Solana ETF у перший день торгів

Запуск Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) став яскравою подією на ринку криптовалютних ETF у США у вівторок, 28 жовтня 2025 року

За даними аналітика Bloomberg Intelligence Еріка Балчунаса, обсяг торгів BSOL у перший день сягнув приблизно $56 млн. Це зробило його найактивнішим новим ETF 2025 року, повідомив він у X 28 жовтня.

Фонд було профінансовано на близько $220 млн. Якби вся сума була задіяна, обсяг торгів міг би досягти $280 млн, перевищивши дебют Ethereum-ETF.

Поряд із високим обсягом торгів, BSOL залучив близько $222,8 млн активів уже в перший день. Балчунас назвав запуск «незвично великим для дебюту крипто-ETF», зазначивши, що такі потоки свідчать про зростання довіри інституційних інвесторів до стейкінгу.

Фонд надає інвесторам доступ до Solana (SOL) і пропонує орієнтовну річну дохідність близько 7% завдяки винагородам за стейкінг у мережі Solana. BSOL також став першим у США ETF, схваленим для Solana.

Читайте також: Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів

Два інші фонди, що стартували того ж дня — HBR (Hedera spot ETF) та LTCC (Litecoin spot ETF) — показали значно скромніші результати з обсягами торгів близько $8 млн і $1 млн відповідно.

Динаміка ціни Solana

Попри успішний дебют BSOL, вартість Solana за останню добу знизилася майже на 3% — до близько $195 на момент написання матеріалу. Водночас токен залишається у плюсі на 6% за тиждень.

Аналітики припускають, що падіння може бути наслідком «лонг-сквізу» (або «вимивання довгих позицій») між утримувачами та трейдерами з плечем, що свідчить про те, що успіх ETF поки не зміг покращити загальні настрої на ринку.

Втім, якщо інституційні інвестиції триватимуть, Solana може відновити рівень $200 і відкрити шлях до потенційного зростання до $250.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн може зруйнувати оптимізм навколо золота — економіст

PayPal інтегрував свій цифровий гаманець у ChatGPT

Експерт спрогнозував різкий злет Біткоїна вище історичних максимумів

За матеріалами finbold.com.