close-btn
PaySpaceMagazine

Як показав себе американський Solana ETF у перший день торгів

29.10.2025 12:30
Микола Деркач

Запуск Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) став яскравою подією на ринку криптовалютних ETF у США у вівторок, 28 жовтня 2025 року

Як показав себе американський Solana ETF у перший день торгів

Фото: solana.com, freepik.com

За даними аналітика Bloomberg Intelligence Еріка Балчунаса, обсяг торгів BSOL у перший день сягнув приблизно $56 млн. Це зробило його найактивнішим новим ETF 2025 року, повідомив він у X 28 жовтня.

Фонд було профінансовано на близько $220 млн. Якби вся сума була задіяна, обсяг торгів міг би досягти $280 млн, перевищивши дебют Ethereum-ETF.

Поряд із високим обсягом торгів, BSOL залучив близько $222,8 млн активів уже в перший день. Балчунас назвав запуск «незвично великим для дебюту крипто-ETF», зазначивши, що такі потоки свідчать про зростання довіри інституційних інвесторів до стейкінгу.

Фонд надає інвесторам доступ до Solana (SOL) і пропонує орієнтовну річну дохідність близько 7% завдяки винагородам за стейкінг у мережі Solana. BSOL також став першим у США ETF, схваленим для Solana.

Читайте також: Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів

Два інші фонди, що стартували того ж дня — HBR (Hedera spot ETF) та LTCC (Litecoin spot ETF) — показали значно скромніші результати з обсягами торгів близько $8 млн і $1 млн відповідно.

Динаміка ціни Solana

Попри успішний дебют BSOL, вартість Solana за останню добу знизилася майже на 3% — до близько $195 на момент написання матеріалу. Водночас токен залишається у плюсі на 6% за тиждень.

Аналітики припускають, що падіння може бути наслідком «лонг-сквізу» (або «вимивання довгих позицій») між утримувачами та трейдерами з плечем, що свідчить про те, що успіх ETF поки не зміг покращити загальні настрої на ринку.

Втім, якщо інституційні інвестиції триватимуть, Solana може відновити рівень $200 і відкрити шлях до потенційного зростання до $250.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн може зруйнувати оптимізм навколо золота — економіст

PayPal інтегрував свій цифровий гаманець у ChatGPT

Експерт спрогнозував різкий злет Біткоїна вище історичних максимумів

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
google news
Новини по темі
Біткоїн може зруйнувати оптимізм навколо золота — економіст 29.10.2025

Біткоїн може зруйнувати оптимізм навколо золота — економіст
Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів 29.10.2025

Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів
Експерт спрогнозував різкий злет Біткоїна вище історичних максимумів 27.10.2025

Експерт спрогнозував різкий злет Біткоїна вище історичних максимумів
Крипторинок зріс на $130 млрд за добу: деталі 27.10.2025

Крипторинок зріс на $130 млрд за добу: деталі
Кійосакі спрогнозував майбутнє Ethereum, порівнявши монету з Біткоїном 27.10.2025

Кійосакі спрогнозував майбутнє Ethereum, порівнявши монету з Біткоїном
Три події, які можуть сколихнути крипторинок цього тижня 27.10.2025

Три події, які можуть сколихнути крипторинок цього тижня
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
Останні новини
Сьогодні  12:30

Як показав себе американський Solana ETF у перший день торгів

 Сьогодні  11:20

Біткоїн може зруйнувати оптимізм навколо золота — економіст

 Сьогодні  10:10

Western Union тестуватиме перекази на основі стейблкоїнів

 28.10.2025  21:00

Свириденко назвала головний фактор, що гальмує розвиток Web3 в Україні

 28.10.2025  20:40

Перевірка безпеки: як зрозуміти, що ваші паролі викрали

 28.10.2025  19:20

IBM запускає платформу для цифрових активів — Digital Asset Haven

 28.10.2025  18:20

Укрпошта отримала престижну міжнародну нагороду

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.