Експерт спрогнозував різкий злет Біткоїна вище історичних максимумів

27.10.2025 20:00
Микола Деркач

Біткоїн (BTC) демонструє ознаки відновлення в понеділок, 27 жовтня, після того як індекс страху та жадібності на крипторинку піднявся до 51 і вперше став нейтральним із моменту, коли президент Трамп кілька тижнів тому розпочав нову тарифну війну з Китаєм

Фото: pixabay.com

На момент написання матеріалу криптовалюта торгувалася на рівні $115 420, піднявшись на 2,6% за останні 24 години — майже повторюючи зростання ширшого ринку, який додав 2,5%.

Підйом зумовлений сукупністю сприятливих технічних сигналів, пом’якшенням макроекономічного тиску та оновленим припливом інституційного капіталу. Це дозволило Біткоїну відновити 50-денну експоненційну ковзну середню (EMA) на рівні $114 176.

Діапазон $114 000 також став рівнем підтримки, за словами ринкового аналітика Теда Піллоуза, який тепер вважає $118 000 наступною ключовою ціллю.

Якщо «цифрове золото» прорветься вище цього рівня, Піллоуз прогнозує, що вже наступного тижня може бути зафіксований новий історичний максимум (ATH) Біткоїна.

«Тепер Біткоїну потрібно закріпитися в зоні $118 000, і новий ATH може статися за 1–2 тижні», — написав він у X.

Обсяг торгів стане вирішальним

У коментарях Піллоуз уточнив, що підтвердження обсягів буде ключем до успіху, а рівень підтримки $118 000 має встояти.

На момент публікації денний обсяг торгів становив $59,45 млрд — зростання більш ніж на 140%, що значно підтримує бичачий настрій ринку.

Читайте також: Три події, які можуть сколихнути крипторинок цього тижня

Аналітик додав, що графік «виглядає чисто», а імпульс «досі зберігається», проте визнав, що несприятливий макроекономічний поворот може вплинути на подальше зростання.

Опублікований у п’ятницю індекс споживчих цін (CPI) показав зростання на 0,3% за місяць (проти очікуваних 0,4%), що суттєво підвищило очікування зниження ставки ФРС 29 жовтня. За даними платформи прогнозів Polymarket, трейдери оцінюють ймовірність цього рішення у 98%.

Вихідними також було укладено нову торговельну угоду між США та Китаєм, що тимчасово зупинила нові тарифи та пом’якшила обмеження на експорт рідкоземельних матеріалів.

Трейдери тепер спостерігають, чи зможе Біткоїн утриматися вище $114 000 у дні, що залишилися до наступного засідання ФРС у середу та саміту Вашингтон—Пекін 1 листопада, який може задати тон для цілі Піллоуза на рівні $118 000 і, відповідно, потенційного нового історичного максимуму.

За матеріалами finbold.com.

