Три події, які можуть сколихнути крипторинок цього тижня

Біткоїн розпочав цей насичений подіями й, найімовірніше, волатильний торговий тиждень на позитивній ноті — у понеділок, 26 жовтня, зранку ціна зросла до $116 000

Тепер головне питання — чи зможе це зростання зберегтися протягом найближчих днів. Адже очікується, що Федеральна резервна система США знизить ключову процентну ставку, відбудеться зустріч президентів Дональда Трампа й Сі Цзіньпіна, а також великі компанії оприлюднять свої фінансові результати.

Насичений тиждень попереду

У понеділок і вівторок (27-28 жовтня) із макроекономічного боку подій зі США не заплановано — це може бути затишшя перед бурею, яка, ймовірно, почнеться у середу, 29 жовтня. Саме тоді голова ФРС проведе пресконференцію після оголошення рішення центрального банку щодо процентної ставки.

Аналітики й дані з Polymarket прогнозують зниження ставки на 25 базисних пунктів. Ймовірність цього зросла минулого тижня після виходу індексу споживчих цін (CPI) за вересень, який показав, що інфляція була нижчою, ніж очікувалося.

«ФРС оголосить своє рішення щодо ставки 29 жовтня. Після цього ми почуємо заяву голови Джерома Павелла, на яку ринки чекають із великим інтересом, — зазначили в The Kobeissi Letter. — Заява пролунає на тлі інформаційного вакууму».

Цікаве по темі: Черговий біткоїн-гаманець епохи Сатоші «прокинувся»: що це означає

У четвер, 30 жовтня, президенти Дональд Трамп і Сі Цзіньпін зустрінуться в Південній Кореї, щоб обговорити можливу торговельну угоду між двома країнами. Попередні кроки у цьому напрямку вже впливали на ринок криптовалют — зокрема, натяки на те, що угоду можуть укласти найближчим часом.

Крім того, цього тижня свої квартальні звіти оприлюднять найбільші американські компанії — Microsoft, Alphabet, Meta, Apple та Amazon.

Вплив на крипторинок

Учора ціна Біткоїна почала зростати після заяви держсекретаря США Бессент, стрибнувши з менш ніж $112 000 до понад $113 500, а зранку — до $116 000. Альткоїни також показали помітне зростання.

Тепер інвестори намагаються зрозуміти, чи ринок уже врахував у ціні можливе зниження ставки ФРС і торговельну угоду між США та Китаєм, чи справжній вплив цих подій ще попереду. У будь-якому разі цей тиждень обіцяє бути надзвичайно динамічним і потенційно нестабільним для крипторинку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Аналітик Дейв Ремсі розповів, чому не варто купувати Біткоїн

Пошуки Сатоші Накамото можуть зашкодити Біткоїну — аналітик

Соломайнер видобув блок Біткоїна, отримавши $347 000

Джерело: CryptoPotato.