Черговий біткоїн-гаманець епохи Сатоші «прокинувся»: що це означає

Цей гаманець, на якому $442 млн у Біткоїнах, став черговим «сплячим гігантом», який прокинувся, вперше за 14 років перемістивши частину своїх коштів. Всі монети були отримані в квітні-червні 2009 року, одразу після запуску мережі, а остання активність спостерігалася ще у червні 2011 року

За даними аналітичної платформи Nansen, кит відправив 150 Біткоїнів на суму понад $16 млн одним переказом у четвер.

Дані з блокчейн-експлорера та аналітичного сервісу memepool space свідчать, що кит колись володів 7 850 біткоїнами. Востаннє гаманець був активним у червні 2011 року, коли він об’єднав 4 000 монет в один рахунок.

Станом на п’ятницю Біткоїн торгувався приблизно на рівні $110 604, що робить усі активи кита вартістю понад $442 млн. У 2010 році, коли CoinMarketCap почав відстежувати ціну, один Біткоїн коштував лише $194.

Кит міг мати ще більше монет

Інший користувач X, незалежний аналітик блокчейну Еммет Ґаллік, заявив, що кит колись володів 8 000 BTC на кількох гаманцях і «продає їх поступово протягом багатьох років».

«Кит, який колись мав 8 000 BTC, активував новий гаманець з ери Сатоші. Він поступово розпродає свої запаси й зараз має 3 850 BTC після сьогоднішнього переказу 150 BTC. Стратегія рівня Бога», — написав він.

Рух старих китів та що це означає?

Інший біткоїн-кит епохи Сатоші з 80 201 монетою в липні почав переводити свої активи до компанії Galaxy Digital після 14 років бездіяльності. Останній переказ відбувся 16 липня.

Криптоаналітик Віллі Ву в червні зазначив, що кити, які володіють понад 10 000 Біткоїнів, стабільно продають свої активи з 2017 року, відповідаючи на запитання користувача X щодо того, хто саме продає монети на тлі зростання інтересу з боку інституційних інвесторів.

Трейдери іноді трактують «пробудження» старих китів як ознаку того, що ранні власники готуються до продажу. Але, як пояснили аналітики Cointelegraph у серпні, продаж активів такими інвесторами не є приводом для занепокоєння, адже нові вкладники активно входять у ринок — що свідчить про його дозрівання.

За матеріалами cointelegraph.com.