Соломайнер видобув блок Біткоїна, отримавши $347 000

Одиночний майнер Біткоїна зміг зробити майже неможливе і самотужки здобув блок, отримавши $347 000 винагороди

Компанія Umbrel, що займається інфраструктурою Біткоїн-вузлів, повідомила, що майнер добув блок через пул Public Pool Bitcoin, отримавши 3,125 Біткоїна за блок і додаткові 0,016 BTC як комісію за транзакції. Згідно з даними Mempool.space, це сталося на висоті блоку 920 440 у четвер о 19:32 UTC.

Хоча випадки, коли одиночні майнери знаходять блок, не є рідкістю, цього разу випадок особливий — блок було знайдено повністю самостійно, без об’єднання потужностей з іншими учасниками мережі.

«Без посередників. Без третіх сторін. Повна незалежність в дії», — зазначили в Umbrel. А обліковий запис Bitcoin Bazaar в X додав: «Одиночний блок здобуто соломайнером, який працює на власному пулі, розміщеному на сервері Umbrel. Повна незалежність. Нам потрібно більше такого».

Одиночний майнінг — перемога децентралізації

Зростання кількості випадків, коли одиночні майнери розв’язують блоки, позитивно впливає на децентралізацію Біткоїна, адже це дає змогу меншим учасникам конкурувати з великими промисловими майнерами, багато з яких є публічними компаніями.

Кишенькові пристрої для майнінгу все ще дешевші за iPhone

Тенденція також збігається зі зростанням популярності малих пристроїв для майнінгу, таких як Bitaxes, які останніми роками продаються за ціною від $155 до понад $600 — залежно від потужності в терахешах за секунду.

Хоча сумарно такі кишенькові пристрої додають лише незначну частку до загального хешрейту мережі, багато з них мають відкритий код, щоб протистояти «таємничості та закритості» великих гравців, які зазвичай використовують закриті ASIC-пристрої для майнінгу Біткоїна, повідомив представник BitMaker у коментарі для Cointelegraph.

Раніше ми писали, що фінансовий письменник і відомий прихильник криптовалют Роберт Кійосакі знову закликає своїх підписників інвестувати в Біткоїн (BTC).

За матеріалами cointelegraph.com.