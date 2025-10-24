Наступний рух Біткоїна залежить від трьох ключових факторів

Біткоїн уже тиждень торгується у вузькому діапазоні — поблизу рівнів підтримки й опору близько $108 000. Та аналітики вважають, що його черговий ривок угору може відбутися зовсім скоро

Підприємець у криптосфері Джо Консорті зазначив, що цей рік загалом став «періодом перезавантаження позицій у структурі ринку Біткоїна — як на споті, так і в деривативах». За його словами, довгострокові власники активно продавали монети вище $100 000 і $110 000, а макроекономічні чинники не дозволяли утримати купівельний тиск, який міг би врівноважити цю пропозицію. Усе це завершилося масштабною ліквідацією позицій на ринку деривативів, що фактично обнулило розстановку сил.

Три рушії BTC у четвертому кварталі

На думку аналітиків, наступний значний рух Біткоїна визначатимуть три події: відновлення роботи уряду США після понад тритижневого шатдауну, а також зустріч президентів США та Китаю для обговорення торгових мит.

«Тепер, коли надлишкове плече з ринку зникло, уряд США готується відновити роботу, а зустріч Трампа й Сі не за горами, Біткоїн має шанс відновити зростання до кінця року», — зазначив Консорті.

Він додав, що Федеральна резервна система також стає дедалі прихильнішою до ринку, а керуючі фондами «до кінця року знову схилятимуться до ризикових активів».

Зниження ставки ФРС, яке майже гарантовано відбудеться наступного тижня, також є позитивним сигналом для Біткоїна й усього крипторинку. Малоймовірно, що звіт щодо інфляції (CPI) змусить ФРС відмовитися від цього рішення, адже регулятор зосереджений переважно на проблемах ринку праці.

Інвестор Фред Крюґер зазначив, що цього року очікується два зниження ставки, а третє — у січні, що може продовжити поточний цикл.

Трейдер Stockmoney Lizards зауважив, що наразі жоден основний індикатор не сигналізує про серйозні ризики, хоча деякі короткострокові показники можуть бути ведмежими.

«Для мене це зараз можливість купити на просадці», — зазначив він.

Загальна капіталізація ринку залишається стабільною

Трейдер Daan Crypto Trades зазначив, що загальна ринкова капіталізація виглядає стабільно, якщо зможе втриматися в поточній зоні. На момент публікації вона становила близько $3,8 трлн після денного зростання на 1,7%.

«Так, ми побачили масштабне очищення ринку й серйозні втрати для багатьох учасників. Але саме такі події часто створюють найцікавіші точки для входу», — зазначив Daan Crypto Trades.

