Скільки біткоїнів у BlackRock

22.10.2025 21:00
Ольга Деркач

Компанія BlackRock знову активізувала інтерес до найбільшої у світі криптовалюти, придбавши ще 1 884 біткоїни (BTC) у вівторок, 21 жовтня

Фото: pixabay.com

Угода на суму близько $200 млн збільшила загальний обсяг активів фонду до 803 200 BTC, що еквівалентно приблизно $86,5 млрд, за даними Томаса Фарера, співзасновника аналітичної платформи ETF HeyApollo.

Цікаво, що нові надходження відбулися на тлі тиску з боку продавців. Перед покупками курс Біткоїна падав майже на 3%, до внутрішньоденного мінімуму $107 552. Корекція збіглася зі спадом усього крипторинку, чия загальна капіталізація скоротилася більш ніж на 2% — до $3,67 трлн.

Відплив коштів із американських спотових Біткоїн-ETF також сприяв падінню. Напередодні сам BlackRock зафіксував викуп активів на $101 млн. Увечері ціна Біткоїна відновилася вище $113 000, але згодом знову втратила імпульс. На момент написання матеріалу актив торгується на рівні $108 тис. — це на близько 4% менше, ніж тиждень тому.

Читайте також: 7 криптовалютних ETF, на які варто звернути увагу

Чому Біткоїн падає

Поточний криптоцикл стає «майже неможливо читати», каже трейдер Тед Піллоуз, вказуючи на скандали з інсайдерською торгівлею та макроекономічну напругу як основні причини.

Втім, останнє зниження Біткоїна може бути пов’язане й із діями великих гравців. Так званий «кит» HyperUnit, який цього місяця заробив $200 млн, шортуючи обвал після китайських мит, тепер відкрив нову коротку позицію обсягом $234 млн із ціною ліквідації на рівні $123 000.

Чи це просто везіння, чи точний розрахунок — поки незрозуміло. Але його дії свідчать: найбільші учасники ринку все ще ставлять проти швидкого відновлення цифрового золота.

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
