Названо найбільший ризик для Біткоїна

Співзасновник аналітичної компанії з дослідження блокчейн-ринку Coin Metrics Нік Картер заявив, що квантові обчислення є найбільшим ризиком для Біткоїна і закликав розробників заздалегідь готувати відповідні системи захисту

Картер вважає, що квантові обчислення становлять головну довгострокову загрозу для основ криптографії Біткоїна, і наполягає, що до цієї проблеми слід ставитися з серйозністю, а не як до наукової фантастики.

У статті, опублікованій у понеділок, 20 жовтня 2025 року, він простою мовою пояснив, як працюють ключі Біткоїна та чому квантові технології мають значення. За словами Картера, користувач починає з таємного числа (приватного ключа) і отримує публічний ключ за допомогою еліптичної кривої secp256k1, яка лежить в основі підписів ECDSA та Schnorr.

Він описує це перетворення як одностороннє: його легко виконати у прямому напрямку, але неможливо обернути назад у межах класичних обчислень.

«Уся криптографічна основа Біткоїна полягає у тому, що існує одностороння функція, яку легко обчислити в одному напрямку та практично неможливо обернути», — пише Картер.

Щоб пояснити це інтуїтивно, він порівнює систему з «величезним числовим міксером»: від приватного до публічного ключа можна перейти швидко завдяки методу «подвоєння і додавання», але зворотного шляху не існує. Для нефахівців він наводить аналогію з тасуванням колоди карт: можна повторити однакову послідовність перемішувань, щоб отримати той самий результат, але спостерігач не зможе визначити, скільки разів колода була перетасована.

Картер застерігає, що достатньо потужний квантовий комп’ютер може зруйнувати цю асиметрію, просунувшись у розв’язанні задачі дискретного логарифма, на якій базуються підписи Біткоїна. На його думку, звичайна поведінка мережі теж підвищує ризик, адже під час витрати монет публічний ключ стає видимим у блокчейні.

Зараз це безпечно, бо перетворити публічний ключ назад у приватний практично неможливо, але прогрес у квантових обчисленнях може змінити ситуацію, особливо якщо адреси повторно використовуються і ключі залишаються відкритими тривалий час.

Картер не закликає до паніки. Він наголошує, що мета — завчасно планувати. У короткостроковій перспективі він радить дотримуватися базової гігієни, зокрема уникати повторного використання адрес, щоб публічні ключі не залишалися відкритими довше, ніж потрібно. У довгостроковій — пропонує спільноті зосередитися на розробці постквантових схем підписів і реалістичних шляхів переходу, розглядаючи це як інженерне завдання, а не віддалену теоретичну проблему.

