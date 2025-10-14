close-btn
Пітер Шифф заперечує статус Біткоїна як «цифрового золота»

14.10.2025
Ольга Деркач

Економіст Пітер Шифф знову розкритикував Біткоїн, заявивши, що останнє падіння ціни активу доводить хибність міфу про «цифрове золото» на тлі зростання вартості справжнього золота

Фото: pixabay.com

Давній критик Біткоїна знову виступив проти криптовалюти, поставивши під сумнів її репутацію як безпечного активу. Приводом стало різке зниження курсу Біткоїна через геополітичну напруженість і нові мита, оголошені урядом США.

Шифф: обвал Біткоїна — це попередження

Економіст заявив, що не вважає останній «флеш-обвал» Біткоїна можливістю для купівлі. На його думку, це — сигнал про глибшу нестабільність ринку.

«П’ятничний обвал Біткоїна — не шанс для купівлі, а попередження», — написав Шифф, додавши, що наступного разу навіть допис Дональда Трампа може не допомогти відновленню курсу.

Він підкреслив, що зростання ціни золота викриває «вигадку» про Біткоїн як цифрове золото і що його роль як «тихої гавані» руйнується.

«Дно може провалитися в будь-який момент», — застеріг економіст.

Біткоїн нещодавно пережив різке падіння, опустившись до $110 201 10 жовтня, тоді як золото продовжує оновлювати рекорди, перевищивши $4 100 за унцію.

У ще одному дописі Шифф наголосив, що золото й срібло зростають, а Біткоїн і Ethereum падають. Він попередив, що інвестори в криптовалюти «жорстоко прокинуться» і засвоять дорогий, але важливий урок.

Останні висловлювання економіста продовжують серію його заяв, у яких він наголошував, що слабкість Біткоїна порівняно із золотом свідчить про глибшу «ведмежу» фазу ринку. Шифф навіть припустив, що головна криптовалюта «незабаром обвалиться».

Після короткого відновлення на початку тижня Біткоїн знову знизився й зараз торгується близько $111 800. Це майже на 10% менше, ніж тиждень тому, і більш ніж на 11% нижче історичного максимуму понад $126 000.

Маркетмейкери, які купують під час падіння й продають під час зростання, залишаються обережно оптимістичними, очікуючи, що зможуть краще керувати своїми позиціями, якщо волатильність і надалі зменшуватиметься.

Джерело: CryptoPotato.

