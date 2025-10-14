3 причини, чому зростання Біткоїна може затриматися

Різке падіння ринку зменшило короткостроковий апетит до ризику, але не вплинуло на довгостроковий потенціал Біткоїна — щоправда, воно могло відкласти новий історичний максимум на кілька тижнів або навіть місяців

Біткоїн повернув собі рівень $114 000 менш ніж за дві доби після падіння, яке «спалило» $15 млрд відкритих позицій у ф’ючерсах. Попри стійкість після настільки масштабного шоку ліквідності, кілька факторів можуть затримати повторне тестування рівня $125 000.

Поки інвестори сприймають Біткоїн як ризиковий актив і він частково корелює з технологічними акціями, сталий висхідний тренд залежатиме від зростання впевненості у світовому економічному відновленні.

Ринок праці США та відносини з Китаєм тиснуть на ціну Біткоїна

Побоювання економічного сповільнення, зокрема після ознак слабкості на ринку праці США, зробили інвесторів обережнішими. За оцінкою Carlyle, у вересні роботодавці США створили лише 17 000 нових робочих місць — менше, ніж 22 000 у серпні.

Попит на держоблігації США різко зріс, що знизило дохідність майже до 3,5%, адже інвестори погоджувалися на менші прибутки в обмін на безпечні активи. Це сталося на тлі побоювань, що торговельна війна між США і Китаєм може загостритися 10 листопада, коли спливає строк тимчасового перемир’я щодо імпортних тарифів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що сторони «повинні домовитися про продовження», адже обидві країни прагнуть економічного зростання. Однак конкретних домовленостей поки немає — лише плани на переговори між лідерами.

Додаткову невизначеність створює шатдаун уряду США, через який затримується публікація важливих економічних даних — зокрема звітів про інфляцію споживачів і оптові ціни. Це ускладнює прогноз ФРС і змушує інвесторів діяти обережніше.

Проблеми з ліквідністю у ф’ючерсах і регуляторні ризики

Попри можливі покращення у відносинах США і Китаю, трейдери залишаються обережними на ринку деривативів Біткоїна. На деяких біржах усе ще спостерігаються арбітражні можливості. Обмежена активність маркетмейкерів свідчить про підвищений ризик контрагентів.

На Binance ставка фінансування ф’ючерсів на Біткоїн залишається від’ємною, тобто короткі позиції (ставки на падіння) платять за кредитне плече. На інших біржах показник уже повернувся до позитивного рівня, що створює потенціал для арбітражу.

Джо МакКанн, засновник і CEO Asymmetric Financial, заявив, що «дуже великий маркетмейкер» міг ліквідувати позиції під час обвалу. Це пояснює різкі розриви цін між біржами та «аномальні відхилення» на Binance. Навіть якщо ці припущення короткострокові, трейдери, ймовірно, не поспішатимуть повертатися на крипторинок.

Інші учасники ринку різко розкритикували роботу бірж під час ліквідацій і формування цін. Генеральний директор Crypto.com Кріс Маршалек закликав регуляторів «провести детальну перевірку справедливості процесів», звернувши увагу на технічні збої, що зачепили лише окремих користувачів, і відсутність належного контролю за «внутрішньою торгівлею».

Унікальні властивості Біткоїна, які дають йому змогу вигравати від зростання попиту на незалежні дефіцитні активи, не постраждали від падіння. Однак короткострокова готовність трейдерів до ризику помітно знизилася — і це може відкласти новий історичний максимум на кілька тижнів або місяців.

