Чи варто інвестувати в мемкоїни

Ви можете сумніватися у цінності мемкоїнів, але не можна заперечувати холодні факти: деякі інвестори вже заробили на них великі гроші. Ілон Маск також не сумнівається в них — а його інтерес до мемкоїнів привертає увагу все більшої кількості людей

Мільярдер згадав Dogecoin ще у 2019 році. Його захоплення цією криптовалютою стало настільки популярним, що він навіть провів випуск шоу Saturday Night Live під псевдонімом «The Dogefather» («Хрещений батько Доге»).

Хоча вони дають шалений прибуток за короткий час, мемкоїни — не чарівний квиток у фінансовий рай. Ось кілька речей, про які варто задуматися, перш ніж інвестувати в них.

Мемкоїни — це чиста спекуляція

Так само як існують спекулятивні акції, на які інвестори роблять ставку в надії на швидке зростання прибутків, мемкоїни пропонують спекуляцію без жодних фундаментальних основ. Їхня вартість залежить лише від того, наскільки вони подобаються людям.

У цих монет немає практичного застосування чи реальної цінності, окрім популярності самого мему. Якщо мем стає популярнішим — ціна коїна може злетіти. Але як тільки інтерес згасає, монета так само швидко падає.

Мемкоїни — це змагання популярності без справжніх показників стабільності. Тому вони зовсім не підходять для створення довгострокових заощаджень. Краще інвестувати у перевірені активи з реальними показниками росту.

Але для трейдерів це може бути цікавим активом

Втім, не можна сказати, що мемкоїни повністю марні. Для активних трейдерів вони можуть стати справжньою знахідкою.

На відміну від довгострокових інвесторів, трейдери орієнтуються не на фундаментальні показники, а на технічний аналіз. І чим більша волатильність активу — тим більший потенціал для швидкого прибутку.

Мемкоїни іноді зростають на 100% за один тиждень. Це показує, що такі монети можуть бути вигідними для спекулятивної торгівлі. Розумні трейдери часто розподіляють капітал між кількома мемкоїнами, щоб підвищити шанси зловити «вибуховий» тренд.

Такий підхід також зменшує ризики — якщо один коїн впаде, інші можуть зрости. Проте пам’ятайте: це «гарячі картоплини». Заробити можна швидко, але так само швидко можна втратити все, якщо залишитися з монетою, яка втратила популярність.

Інвестуйте лише те, що готові втратити

Цей принцип колись стосувався Біткоїна, і ті, хто ризикнув тоді, зрештою отримали великі прибутки. Але Біткоїн має реальну цінність — обмежену емісію та прийняття у ролі платіжного засобу в багатьох компаніях.

З альткоїнами, які мають утилітарне застосування, можна сперечатися, але мемкоїни — зовсім інша історія. Вони не мають жодної практичної користі, тому вкладати в них слід лише ті гроші, втрату яких ви можете дозволити собі безболісно.

Джерело: GOBankingRates.