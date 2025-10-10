Binance запустила сервіс раннього доступу до мемкоїнів

Компанія Binance представила новий інструмент під назвою Meme Rush, який надає користувачам гаманця Binance Wallet можливість отримувати ранній доступ до запусків мемкоїнів

Сервіс створено спільно з платформою Four.Meme — через неї користувачі зможуть придбавати токени ще до їхнього виходу на децентралізовані біржі, пише Incrypted.

Meme Rush інтегрує механіку запусків Four.Meme безпосередньо в інтерфейс гаманця Binance. Це дозволяє брати участь у продажах токенів через стандартизовані механізми.

За словами розробників, система заснована на bonding curve — моделі, у якій ціна токена зростає пропорційно до попиту. У межах Meme Rush передбачено кілька етапів запуску, зокрема New Stage і Finalizing Stage, доступні лише користувачам Binance Wallet. На цих стадіях токени не можна передавати або продавати, а ліквідність підтримується за допомогою віртуального пулу. Після переходу на етап Migration активи стають доступними для торгівлі на децентралізованих платформах.

Для участі в Meme Rush користувачі повинні пройти KYC-перевірку, що виключає використання ботів і сприяє безпечнішому обігу токенів. Binance зазначає, що така вимога покликана підвищити надійність операцій як для інвесторів, так і для розробників нових проєктів.

Доступ до сервісу здійснюється через окрему вкладку у вебверсії або застосунку Binance Wallet. Усі запуски реалізуються через Four.Meme, однак компанія планує долучати й інших партнерів для розширення переліку доступних токенів.

Meme Rush позиціонується як частина ширшої ініціативи Binance зі створення інфраструктури для безпечного залучення користувачів у Web3. У межах цієї стратегії компанія має намір розвивати інструменти, що забезпечують відкритість, перевіреність і контрольовані умови участі в нових криптоактивах.

