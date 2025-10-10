close-btn
Binance запустила сервіс раннього доступу до мемкоїнів

10.10.2025 17:30
Ольга Деркач

Компанія Binance представила новий інструмент під назвою Meme Rush, який надає користувачам гаманця Binance Wallet можливість отримувати ранній доступ до запусків мемкоїнів

Фото: chatgpt.com

Сервіс створено спільно з платформою Four.Meme — через неї користувачі зможуть придбавати токени ще до їхнього виходу на децентралізовані біржі, пише Incrypted.

Meme Rush інтегрує механіку запусків Four.Meme безпосередньо в інтерфейс гаманця Binance. Це дозволяє брати участь у продажах токенів через стандартизовані механізми.

За словами розробників, система заснована на bonding curve — моделі, у якій ціна токена зростає пропорційно до попиту. У межах Meme Rush передбачено кілька етапів запуску, зокрема New Stage і Finalizing Stage, доступні лише користувачам Binance Wallet. На цих стадіях токени не можна передавати або продавати, а ліквідність підтримується за допомогою віртуального пулу. Після переходу на етап Migration активи стають доступними для торгівлі на децентралізованих платформах.

Цікаве по темі: Біткоїн подає сигнали обвалу — аналітик

Для участі в Meme Rush користувачі повинні пройти KYC-перевірку, що виключає використання ботів і сприяє безпечнішому обігу токенів. Binance зазначає, що така вимога покликана підвищити надійність операцій як для інвесторів, так і для розробників нових проєктів.

Доступ до сервісу здійснюється через окрему вкладку у вебверсії або застосунку Binance Wallet. Усі запуски реалізуються через Four.Meme, однак компанія планує долучати й інших партнерів для розширення переліку доступних токенів.

Meme Rush позиціонується як частина ширшої ініціативи Binance зі створення інфраструктури для безпечного залучення користувачів у Web3. У межах цієї стратегії компанія має намір розвивати інструменти, що забезпечують відкритість, перевіреність і контрольовані умови участі в нових криптоактивах.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
