BlackRock за добу інвестував понад $1 млрд у дві криптовалюти

Компанія BlackRock продовжує зміцнювати позиції на ринку криптовалютних ETF. За новими даними, 6 жовтня 2025 року фінансовий гігант інвестував понад $1 млрд у Біткоїн та Ethereum

Згідно з даними Lookonchain, які проаналізував Finbold, через iShares Bitcoin Trust (IBIT) компанія придбала 6 447 BTC на суму $805 млн. Загальні запаси фонду сягнули 783 768 BTC, що еквівалентно приблизно $97,9 млрд.

Щодо Ethereum, фонд iShares Ethereum Trust (ETHA) за день зафіксував приплив у 45 672 ETH ($212,9 млн). Загальні активи ETHA зросли до 3 933 864 ETH, вартістю понад $18,3 млрд. У сукупності BlackRock придбав криптовалют на понад $1 млрд за один день, посилюючи агресивну експансію на ринку цифрових активів.

BlackRock випереджає конкурентів

6 жовтня всі Біткоїн-ETF разом отримали чистий приплив у 7 553 BTC ($943,3 млн). З них на BlackRock припало 85% — саме стільки залучив IBIT. Найближчий конкурент, Fidelity з фондом FBTC, зафіксував приплив лише 567 BTC, а ARK через ARKB додав 289 BTC.

Схожа ситуація спостерігається на ринку Ethereum-ETF. Сукупно фонди отримали 51 653 ETH ($240,8 млн), але частка BlackRock становила майже 88%. Другим став FETH від Fidelity з 1 248 ETH, третім — ETHE від Grayscale з 832 ETH.

Щотижнева динаміка підтверджує лідерство

За останні сім днів усі Біткоїн-ETF залучили 26 526 BTC ($3,31 млрд). На частку IBIT припало 15 097 BTC (≈ $1,89 млрд), тобто понад половина всіх інвестицій у сегменті.

Ethereum-ETF за тиждень зафіксували чистий приплив 298 921 ETH ($1,39 млрд). З них 158 794 ETH ($739 млн) забезпечив фонд ETHA від BlackRock — також понад 50% від ринку.

Криптоактиви BlackRock зростають рекордними темпами

З 1 липня загальна вартість криптопортфеля BlackRock зросла на $22,46 млрд — із $79,63 млрд до $102,09 млрд, за даними звіту Finbold за третій квартал 2025 року.

Інвестиції компанії у Біткоїн збільшилися на $10,99 млрд (+14,6%), а в Ethereum — на $11,46 млрд (+262%).

