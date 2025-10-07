Coinbase додала можливість переказів у USDC без комісій

Криптовалютна біржа Coinbase тепер дозволяє користувачам у своєму застосунку надсилати стейблкоїн USDC будь-якому отримувачу — за номером телефону, електронною поштою, криптогаманцем, через Ethereum Name Service (ENS) або спеціальне paylink-посилання

Такі peer-to-peer (P2P) перекази можна здійснювати миттєво, у будь-якій точці світу, без обмежень і без комісій, повідомила компанія.

Coinbase уточнила: користувачі можуть надсилати USDC поза мережею (off-chain) безкоштовно, а всередині мережі Base (on-chain) — без комісій до 20 разів на місяць. Після цього стягуватиметься стандартна мережева комісія.

«Надсилати гроші має бути так само просто, як надсилати меми, — написала компанія. — Ми зробили переміщення крипти по світу ще простішим».

Популярність P2P-переказів зростає

Дослідження PYMNTS Intelligence та Ingo Payments «Peer Pressure: Balancing Convenience With Compliance in P2P Payments» показало, що перекази між користувачами стають дедалі популярнішими, особливо серед молодших поколінь, які надають перевагу цифровим способам оплати.

Цікаве по темі: Сезон альткоїнів вже зовсім близько — Coinbase

Понад половина міленіалів та представників покоління Z заявили, що використовують P2P-платежі як для покупок у магазинах, так і онлайн. А 53% споживачів віком 18–25 років зазначили, що користуються платіжними застосунками частіше, ніж раніше.

Coinbase розширює екосистему фінансових сервісів

Coinbase витрачає мільйони доларів на маркетинг, щоб позиціонувати себе не лише як криптобіржу, а як повноцінну фінансову платформу, яка об’єднує світ криптовалюти та традиційних фінансів.

«Мета — відтворити всі послуги, які пропонують банки або брокери, але зробити це краще», — пояснив віцепрезидент із корпоративного розвитку Шан Агарвал.

Він зазначив, що перше десятиліття Coinbase було присвячене інвестиціям у криптовалюти, тоді як другий етап розвитку компанії — це створення повноцінної фінансової системи, яка виходить за межі лише торгівлі цифровими активами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптобіржа Coinbase отримала ліцензію MiCA

Coinbase запускає платформу для онлайн-транзакцій у стейлбкоїнах

Coinbase стала першою криптокомпанією у складі індексу S&P 500

Джерело: PYMNTS.