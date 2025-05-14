Coinbase стала першою криптокомпанією у складі індексу S&P 500

Компанія Coinbase приєдналася до S&P 500, замінивши Discover Financial Services, ставши першою криптокомпанією в індексі. Акції криптобіржі підскочили на 8%

З моменту виходу на біржу шляхом прямого лістингу в 2021 році Coinbase стала більш важливою частиною фінансової системи США, завдяки стрімкому зростанню вартості Біткоїна та отриманню великими установами регуляторного дозволу на створення біткоїн-ETF.

Біткоїн різко зріс, перевищивши $100 000 і наблизившись до рекордної ціни, досягнутої в січні. Однак акції Coinbase були особливо нестабільними і торгуються значно нижче свого піку кінця 2021 року.

Акції, додані до S&P 500, часто зростають у ціні, оскільки фонди, що відстежують S&P 500, додають їх до своїх портфелів.

Індекс, який має значну вагу в секторі технологій через величезну ринкову капіталізацію гігантів галузі, продовжує додавати компанії з усього сектору. У вересні 2024 року до S&P 500 були додані Dell і постачальник оборонного програмного забезпечення Palantir, а раніше — виробник серверів для штучного інтелекту Super Micro Computer і постачальник програмного забезпечення для безпеки CrowdStrike.

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Щоб увійти до індексу S&P 500, компанія має показати прибуток у своєму останньому квартальному звіті та продемонструвати сукупний прибуток за останні чотири квартали.

Минулого тижня Coinbase повідомила про чистий прибуток у розмірі $65,6 млн, або 24 центи на акцію, що менше, ніж $1,18 млрд, або $4,40 на акцію роком раніше. Виручка зросла на 24% до $2,03 млрд з $1,64 млрд роком раніше.

Також минулого тижня Coinbase оголосила про плани придбати базовану в Дубаї Deribit, велику біржу криптовалютних деривативів, за $2,9 млрд. Ця угода, яка є найбільшою в криптовалютній галузі на сьогодні, допоможе Coinbase розширити свою присутність за межами США.

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Джпрело: CNBC.